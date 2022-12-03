Процедура банкротства введена в главном омском поставщике газа
Суд ввел процедуру банкротства в «Омскгоргазе». Компания поставляет газ населению. С ней связаны видные единороссы и крупное уголовное дело о мошеннической схеме по повышению тарифов.
Суд ввел в АО «Омскгоргаз» процедуру банкротства — наблюдение. Об этом говорится в карточке дела на сайте арбитража.
«Омскгоргаз» подал иск о самобанкротстве еще в январе 2022 года. Сумма требований кредиторов составляет около 2,7 млрд рублей, сказано в материалах дела. Основной долг — 2,27 млрд — это деньги, который постановил взыскать Тверской районный суд Москвы по иску
Процедура наблюдения введена до 30 апреля 2023 года. Временным управляющим «Омскгоргаза» назначена Виктория Гайзетдинова.
Компания является крупнейшим поставщиком сжиженного газа для потребителей в Омске. По данным сайта фирмы, она обслуживает более 540 тыс. абонентов, до 1 тыс. газораспределительных установок и более 300 км газопроводов высокого и среднего давления.
Уголовное дело горгаза
Летом 2022 года Московский городской суд признал 58-летнего экс-депутата омского заксобрания из фракции «Единая Россия» Сергея Калинина виновным по ч. 3 ст. 210 (создание и руководство преступным сообществом), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Другими обвиняемыми проходили бывшим председатель региональной энергетической комиссии, входящей в структуру облправительства, Константин Марченко, экс-директора «Омскгоргаза» Ольга Шеблова и Александр Буцин, а также Александр Орлов и Инна Пахотина.
«В 2011 году основной акционер и председатель совета директоров ОАО „Омскгоргаз“ Калинин с целью хищения денежных средств потребителей газа Омской области создал преступное сообщество, в которое вовлек Марченко, Буцина, Шеблову, Пахотину, Орлова, а также иных лиц», — решил суд.
В 2011 году «ОмскГорГаз» продал почти 15 км городских газопроводов фирме «ОмскГазСтрой» за 45 млн рублей. «ОмскГазСтрой», в свою очередь, принадлежал Сергею Калинину и жене тогда еще депутата Госдумы от «ЕР» Андрея Голушко Елене. В то же время в составе совета директора «ОмскГорГаза» был Константин Марченко, который в 2012-м возглавил Региональную энергетическую комиссию — это орган областного правительства, который устанавливает тарифы на коммунальные услуги для населения.
«ОмскГазСтрой» передало сети в аренду аффилированному ООО «Омскгазсеть», установил суд. Эта фирма обратилась в региональную энергетическую комиссию (РЭК) Омской области для установки тарифов на транспортировку газа, включив в него «заведомо необоснованные затраты на аренду, содержание и обслуживание сетей и производственных помещений, оплату труда и прочие расходы».
Ставший к тому времени во главе РЭК партнер Калинина по совету директоров «ОмскГорГаза» Константин Марченко подписал заключения об обоснованности предложенных тарифов. Суд решил, что ущерб с 2011 по 2018 годы трем компаниям — потребителям газа превысил 273 млн рублей.
Экс-депутат Сергей Калинин, который некогда был самым богатым парламентарием в регионе, получил 16 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей. Экс-глава РЭК Марченко, Буцин и Орлов — 12, 8 и 6 лет колонии строго режима соответственно. Пахотина и Шеблова — по 12 и 10 лет колонии общего режима.
Отметим, что среди людей, которых затронуло крупное уголовное дело, оказался теперь уже экс-депутат Госдумы Андрей Голушко («Единая Россия»).
Андрей Голушко и Сергей Калинин были бизнес-партнерами. Оба были учредителями ООО «ХК „Акция“». Сейчас доля Голушко находится в доверительном управлении у ООО «УК „Акция“», которая управляет «Холдинговой компанией „Акция“».
Более того, в 2013 году на пост исполнительного директора «ОмскГорГаза» пришла Оксана Фадина (тогда ее фамилия была Ивахненко). Она подписывала документы, касавшиеся закупок компании. Затем перешла сразу на пост замминистра экономики Омской области, а в 2015-м возглавила министерство. В 2017-м она стала кандидатом в мэры Омска, ее поддержало региональное правительство во главе с Александром Бурковым, и на непрямых выборах за нее проголосовали все 31 депутат горсовета. В 2021 году Фадина прошла в Госдумы от «Единой России» именно по округу Андрея Голушко, фактически заменив его в парламенте.