Процедура банкротства введена в главном омском поставщике газа

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Суд ввел процедуру банкротства в «Омскгоргазе». Компания поставляет газ населению. С ней связаны видные единороссы и крупное уголовное дело о мошеннической схеме по повышению тарифов.

Суд ввел в АО «Омскгоргаз» процедуру банкротства — наблюдение. Об этом говорится в карточке дела на сайте арбитража.

«Омскгоргаз» подал иск о самобанкротстве еще в январе 2022 года. Сумма требований кредиторов составляет около 2,7 млрд рублей, сказано в материалах дела. Основной долг — 2,27 млрд — это деньги, который постановил взыскать Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ в рамках крупного уголовного дела о мошеннической схеме по повышению тарифов на газ в Омске.

Процедура наблюдения введена до 30 апреля 2023 года. Временным управляющим «Омскгоргаза» назначена Виктория Гайзетдинова.

Компания является крупнейшим поставщиком сжиженного газа для потребителей в Омске. По данным сайта фирмы, она обслуживает более 540 тыс. абонентов, до 1 тыс. газораспределительных установок и более 300 км газопроводов высокого и среднего давления.

Уголовное дело горгаза

Летом 2022 года Московский городской суд признал 58-летнего экс-депутата омского заксобрания из фракции «Единая Россия» Сергея Калинина виновным по ч. 3 ст. 210 (создание и руководство преступным сообществом), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Другими обвиняемыми проходили бывшим председатель региональной энергетической комиссии, входящей в структуру облправительства, Константин Марченко, экс-директора «Омскгоргаза» Ольга Шеблова и Александр Буцин, а также Александр Орлов и Инна Пахотина.

«В 2011 году основной акционер и председатель совета директоров ОАО „Омскгоргаз“ Калинин с целью хищения денежных средств потребителей газа Омской области создал преступное сообщество, в которое вовлек Марченко, Буцина, Шеблову, Пахотину, Орлова, а также иных лиц», — решил суд.

В 2011 году «ОмскГорГаз» продал почти 15 км городских газопроводов фирме «ОмскГазСтрой» за 45 млн рублей. «ОмскГазСтрой», в свою очередь, принадлежал Сергею Калинину и жене тогда еще депутата Госдумы от «ЕР» Андрея Голушко Елене. В то же время в составе совета директора «ОмскГорГаза» был Константин Марченко, который в 2012-м возглавил Региональную энергетическую комиссию — это орган областного правительства, который устанавливает тарифы на коммунальные услуги для населения.

«ОмскГазСтрой» передало сети в аренду аффилированному ООО «Омскгазсеть», установил суд. Эта фирма обратилась в региональную энергетическую комиссию (РЭК) Омской области для установки тарифов на транспортировку газа, включив в него «заведомо необоснованные затраты на аренду, содержание и обслуживание сетей и производственных помещений, оплату труда и прочие расходы».



Ставший к тому времени во главе РЭК партнер Калинина по совету директоров «ОмскГорГаза» Константин Марченко подписал заключения об обоснованности предложенных тарифов. Суд решил, что ущерб с 2011 по 2018 годы трем компаниям — потребителям газа превысил 273 млн рублей.

Экс-депутат Сергей Калинин, который некогда был самым богатым парламентарием в регионе, получил 16 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей. Экс-глава РЭК Марченко, Буцин и Орлов — 12, 8 и 6 лет колонии строго режима соответственно. Пахотина и Шеблова — по 12 и 10 лет колонии общего режима.

Отметим, что среди людей, которых затронуло крупное уголовное дело, оказался теперь уже экс-депутат Госдумы Андрей Голушко («Единая Россия»). Генпрокуратура Р Ф взыскала те самые 2,27 млрд рублей, с которых формально началось банкротсство, солидарно с Голушко, Калинина, Марченко, «Омскгоргаза», «ОмскГазСетей» и «Омскриэлта».

Андрей Голушко и Сергей Калинин были бизнес-партнерами. Оба были учредителями ООО «ХК „Акция“». Сейчас доля Голушко находится в доверительном управлении у ООО «УК „Акция“», которая управляет «Холдинговой компанией „Акция“».

Более того, в 2013 году на пост исполнительного директора «ОмскГорГаза» пришла Оксана Фадина (тогда ее фамилия была Ивахненко). Она подписывала документы, касавшиеся закупок компании. Затем перешла сразу на пост замминистра экономики Омской области, а в 2015-м возглавила министерство. В 2017-м она стала кандидатом в мэры Омска, ее поддержало региональное правительство во главе с Александром Бурковым, и на непрямых выборах за нее проголосовали все 31 депутат горсовета. В 2021 году Фадина прошла в Госдумы от «Единой России» именно по округу Андрея Голушко, фактически заменив его в парламенте.

