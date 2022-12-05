Новосибирские власти отказались обсуждать в горсовете коммунальные аварии

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Большинство депутатов горсовета отказались обсуждать многочисленные коммунальные аварии, произошедшие в Новосибирске во время сильных морозов. Глава профильной комиссии уверяет, что «вот такой износ у нас».

Независимый депутат горсовета Светлана Каверзина предложила обсудить на сессии 5 декабря вопрос о многочисленных коммунальных авариях, начавшихся в ноябре после наступления холодов, передает корреспондент Тайги.инфо.

«Несколько крупных аварий в начале отопительного сезона. Аварии чуть ли не каждый день», — отметила Каверзина.



Напомним, в ночь на 29 ноября в Дзержинском районе без тепла и горячей воды остались около 14 тыс. человек. Затем отключения коснулись более 40 домов в Октябрьском районе, 2 декабря проблемы начались уже в самом центре города, затем и в Первомайском районе. Кроме того, все это время на холодные батареи жаловались жители Академгородка.

Каверзина предложила заслушать доклад профильного вице-мэра Олега Клемешова. Но глава комиссии совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудинов («Единая Россия») выступил против, попросив организовать доклады на заседании комиссии.

«К сожалению вот такой износ у нас. В одночасье, какую бы альткотельную мы не запускали бы, мы с ситуацией этой не справимся. Это период временной», — отметил Кудин.



Мэр Анатолий Локоть (КПРФ) также выступил за обсуждение на комиссии: «В аренде находится значительная часть теплосетей, и СГК [Сибирская генерирующая компания] отвечает за работу этой системы. <…> Если говорить об авариях — это не крупные сети. Это происходит на изношенных сетях, которые находятся внутри маленького сечения и ниже — от 300 до 100 миллиметров».

Локоть предложил позвать на заседание главу новосибирского филиала СГК, бывшего начальника департамента ЖКХ мэрии Андрея Колмакова. Большинство новосибирцев действительно обслуживает СГК, но, как напомнила Каверзина, есть и другие поставщики — например, Академгородок отапливает федеральное предприятие «УЭВ».

В итоге только девять депутатов поддержали Каверзину. 12 были против, 23 воздержались от обсуждения того, что новосибирцы остаются без отопления и горячей воды.

С 1 декабря тарифы на отопление и горячую воду выросли в Новосибирске сразу на 11,9%.