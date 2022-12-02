Дома в центре Новосибирска остались без тепла

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В Новосибирске продолжаются отключения отопления и горячей воды. На этот раз они коснулись жителей центра.

37 многоквартириных домов в Новосибирске остались без горячей воды утром 2 декабря. Из них в 20 нет еще и тепла, говорится на сайте мэрии.

11 домов, попавших под отключения, находятся в Железнодорожном районе города на улицах Октябрьская и Советская. Утверждается, что энергетики ищут дефект на местных тепловых пунктах, и тепло планируется вернуть к вечеру.

Кроме того, под «плановые отключения» горячей воды в морозы попали 87 домов в Ленинском и Заельцовском районах.

В ночь на 29 ноября повреждение на трубопроводе в Дзержинском районе Новосибирска оставило без отопления и горячей воды около 14 тыс. человек. Под отключение попали 93 многоквартирных дома, пять детских садов и четыре медучреждения. «Сибирская генерирующая компания» отчиталась об окончании ремонта. Энергетики утверждали, что закончили работы, и тепло скоро начнет поступать.

Позже на некоторое время более 150 домов в Дзержинском районе лишились горячего водоснабжения. Затем более 40 объектов остались без горячей воды в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирске стоят двадцатиградусные морозы.

Следственный комитет начинал проверку по факту отключений. Тепло и горячую воду поставляет «Сибирская генерирующая компания».

С 1 декабря тарифы на отопление и горячую воду выросли в Новосибирске сразу на 11,9%