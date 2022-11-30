Бастрыкин заинтересовался коммунальной аварией в Новосибирске

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Бастрыкин заинтересовался коммунальной аварией в Новосибирске
30 Ноя 2022, 10:04

Следственный комитет начал проверку после коммунальной аварии в Новосибирске. Без отопления на некоторое время остались около 14 тыс. человек.

«В результате прорыва теплотрассы в Новосибирске произошла приостановка теплоснабжения многоквартирных домов. В результате произошедшего без отопления остались 94 объекта, в которых проживают 14 тысяч человек. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки», — заявили в СК РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о результатах проверки.

В ночь на 29 ноября повреждение на трубопроводе в Дзержинском районе Новосибирска оставило без отопления и горячей воды около 14 тыс. человек. Под отключение попали 93 многоквартирных дома, пять детских садов и четыре медучреждения.

Утром 29 ноября «Сибирская генерирующая компания», поставляющая тепло новосибирцам, отчиталась об окончании ремонта. Энергетики утверждали, что закончили работы, и тепло скоро начнет поступать.

Позже на некоторое время более 150 домов в Дзержинском районе лишились горячего водоснабжения.

В Новосибирске стоят двадцатиградусные морозы.


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