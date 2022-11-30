Бастрыкин заинтересовался коммунальной аварией в Новосибирске
Следственный комитет начал проверку после коммунальной аварии в Новосибирске. Без отопления на некоторое время остались около 14 тыс. человек.
«В результате прорыва теплотрассы в Новосибирске произошла приостановка теплоснабжения многоквартирных домов. В результате произошедшего без отопления остались 94 объекта, в которых проживают 14 тысяч человек. По данному факту следственными
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о результатах проверки.
В ночь на 29 ноября повреждение на трубопроводе в Дзержинском районе Новосибирска оставило без отопления и горячей воды около 14 тыс. человек. Под отключение попали 93 многоквартирных дома, пять детских садов и четыре медучреждения.
Утром 29 ноября «Сибирская генерирующая компания», поставляющая тепло новосибирцам, отчиталась об окончании ремонта. Энергетики утверждали, что закончили работы, и тепло скоро начнет поступать.
Позже на некоторое время более 150 домов в Дзержинском районе лишились горячего водоснабжения.
В Новосибирске стоят двадцатиградусные морозы.