Новосибирская «дочка» «Роснано» признана банкротом

© mobel.info. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс (в центре) на открытии «Лиотеха»

Суд признал новосибирскую дочернюю структуру госкорпорации «Роснано» банкротом. Задолженность оценивается в сотни миллионов.

Новосибирский арбитраж признал банкротом ООО «Литэко», которое само и подало иск о несостоятельности. Требования кредиторов составили 321,5 млн рублей, говорится в материалах дела.

Конкурсное производство открыто на полгода.

«Литэко» принадлежит госкорпорации «Роснано». «Литэко» — это управляющая компания «Лиотех-Инноваций», дочерней структуры обанкроченного завода «Лиотех».

Завод «Лиотех» (с 2015 года — ООО «Энергетические решения») — единственный в России промышленный производитель литий-ионных аккумуляторов (ЛИА), в том числе для электротранспорта и систем хранения электроэнергии. Компания была создана в 2010 году как совместное предприятие «Роснано» и китайской Thunder Sky Group, в декабре 2011 года был введен в эксплуатацию завод, инвестиции в который составили более 13,5 млрд рублей. Китайские партнеры со временем вышли из проекта. В 2014 предприятие приостановило работу из-за низкого спроса на аккумуляторы, а в 2016 году было признано банкротом.

В октябре 2019-го с кредиторами, крупнейшим из которых являлась Группа «Роснано», было заключено мировое соглашение, «Лиотех» должен был вернуть кредиторам около 10 млрд рублей за 10 лет. На сайте компании утверждается, что она продолжает работать и, в частности, в декабре 2021 года поставляла накопителей энергии для «Россетей».

Как выяснила Тайга.инфо, новосибирское «Литэко» в 2020 году приобрело долю в фирме «Комплексные энергетические решения», которую в 2021 году пустили в проекты с госучастием в Якутии. Именно в это время «Комплексные энергетические решения» выкупило ООО «Арктик пауэр кэпитал» Андрея и Богдана Клюевых. Андрей Клюев в разные годы был вице-премьером Украины по топливно-энергетическому комплексу, первым зампредом правительства и секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны. Его считали «серым кардиналом» в администрации президента Украины Виктора Януковича, сбежавшего из страны после революции 2013−2014 годов.

Всё расследование Тайги.инфо о российском бизнесе Клюевых и роли в нем новосибирских структур «Роснано» читайте здесь