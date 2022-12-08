Новосибирские власти похвастали «преодолением санкций» за счет закупки иностранного оборудования для ЛДС

© minstroy.nso.ru

Строящуюся в Новосибирске ледовую арену оснастили оборудованием из Германии и Финляндии. В региональном правительстве выдали это за «преодоление санкций».

«На ледовой арене преодолели санкции: финские хоккейные борта мирового класса пришли по новым логистическим цепочкам», — такой пресс-релиз появился на сайте областного правительства.

Чиновники утверждают, что закупили «современные амортизирующие хоккейные борта финского производителя ICEPRO», а также ледозаливочные машины немецкого производства фирмы ICEBEAR electric GmbH.

Власти РФ официально объявили страны Евросоюза, в который входят Германия и Финляндия, «недружественными».

«Получить новое уникальное оборудование вопреки санкциям удалось благодаря своевременному выстраиванию новых логистических маршрутов совместными усилиями областных властей, подрядных организаций, транспортно-логистических компаний, — утверждает министр строительства региона Алексей Колмаков. — Проведена огромная работа, результат которой в самом скором времени смогут оценить спортсмены, болельщики и все жители Новосибирской области».

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум.

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». По словам министра Колмакова, стоимость строительства может вырасти и еще, потому что проводилась корректировка проектно-сметной документации по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ.