Экс-председателю Новосибирского облсуда Шатовкиной не удалось обжаловать приговор

© oblsud.nsk.sudrf.ru. Римма Шатовкина (за трибуной)
Экс-председателю Новосибирского облсуда Шатовкиной не удалось обжаловать приговор
09 Дек 2022, 08:36

Алтайский краевой суд оставил в силе приговор в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, осужденной за превышение полномочий. Ранее ей назначили условное наказание за получение документов об уголовное деле, которые потом оказались у подозреваемых.

«Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения доводов стороны защиты и оставил приговор без изменения», — говорится в сообщении прокуратуры. Решение вступило в силу. 

Ранее суд приговорил Шатовкину к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Также она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года.

Суд установил, что в июле 2018 года Шатовкина без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище. Затем материалы оказались у подозреваемых, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений.

По сведениям Тайги.инфо, Шатовкиной вменили, что она требовала в Советском районном суде Новосибирска копии документов по делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктора Чиркунова, находившегося в производстве следователей ФСБ, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После этого она также приказала своему помощнику отправить в правительство региона письмо со сведениями о предстоящем обыске.

Главу управления Виктора Чиркунова, напомним, обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств в особо крупном размере), его зама Сергея Соколова и подрядчика управления Максима Фишера — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им вменили подписание поддельных накладных о приемке сплит-систем, мониторов и источников бесперебойного питания для мировых судов на 9,2 млн рублей. Предполагаемый ущерб составил 5,2 млн рублей. Соколов и Фишер признали вину, им дали условные сроки. Чиркунов сначала отрицал обвинения, заявляя о давлении ФСБ, но потом признал вину в суде и тоже получил условное.

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать» Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать»
Последние материалы
09 Дек, 11:00
Прокурор попросил 3,5 года для начальника отдела ГИБДД за смерть водителя в Забайкалье
09 Дек, 11:00
Арестованный кузбасский правозащитник заявил о нападении в СИЗО
09 Дек, 10:41
Концерт молодежной группы отменили в Новосибирске после жалоб «Совета отцов»
09 Дек, 09:26
Сотрудницы новосибирской психбольницы украли у пациентов пенсию на 5 млн
09 Дек, 09:00
Имущество на сумму свыше 270 млн арестовано у бывшего замгубернатора Томской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования