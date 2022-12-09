Экс-председателю Новосибирского облсуда Шатовкиной не удалось обжаловать приговор

© oblsud.nsk.sudrf.ru. Римма Шатовкина (за трибуной)

Алтайский краевой суд оставил в силе приговор в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, осужденной за превышение полномочий. Ранее ей назначили условное наказание за получение документов об уголовное деле, которые потом оказались у подозреваемых.

«Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения доводов стороны защиты и оставил приговор без изменения», — говорится в сообщении прокуратуры. Решение вступило в силу.



Ранее суд приговорил Шатовкину к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Также она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года.

Суд установил, что в июле 2018 года Шатовкина без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище. Затем материалы оказались у подозреваемых, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений.

По сведениям Тайги.инфо, Шатовкиной вменили, что она требовала в Советском районном суде Новосибирска копии документов по делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктора Чиркунова, находившегося в производстве следователей ФСБ, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После этого она также приказала своему помощнику отправить в правительство региона письмо со сведениями о предстоящем обыске.

Главу управления Виктора Чиркунова, напомним, обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств в особо крупном размере), его зама Сергея Соколова и подрядчика управления Максима Фишера — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им вменили подписание поддельных накладных о приемке сплит-систем, мониторов и источников бесперебойного питания для мировых судов на 9,2 млн рублей. Предполагаемый ущерб составил 5,2 млн рублей. Соколов и Фишер признали вину, им дали условные сроки. Чиркунов сначала отрицал обвинения, заявляя о давлении ФСБ, но потом признал вину в суде и тоже получил условное.