Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 280

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Власти объявили новых «иноагентов».

10:13 Правительство РФ ввело 35-процентную пошлину на ввоз товаров личной гигиены, а также оружия из «недружественных стран».

В список попали: моющие и чистящие средства, шампуни, дезодоранты, средства для чистки зубов, средства для бритья, а также отдельные категории оружия (гладкоствольное и нарезное оружие, спортивные и охотничьи винтовки, сигнальные пистолеты, а также пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми).



Главное на утро 10 декабря

• Минюст РФ внес в реестр «иностранных агентов» журналиста Дождя* Михаила Фишмана и издание The Bell (оно указано без какого-либо юрлица, зато со ссылками на аккаунты в соцсетях).

В список также попали экс-игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, бывший вице-мэр Красногорска и экс-сотрудник администрации главы Башкортостана Ростислав Мурзагулов, философ Рубен Апресян и экологические движение «42».

Власти внесли в реестр имена сотрудников The Bell и движения «42» отдельным столбцом.

• Предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова стала заместителем декана факультета фундаментальной медицины МГУ, выяснила расследовательница Мария Певчих.

В снимке разворота неназванного журнала со списком членов ученого совета факультета рядом с фотографией Воронцовой написано, что она — «кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры внутренних болезней, заместитель декана по науке».

При этом на сайте факультета фундаментальной медицины МГУ фамилии Воронцовой нет.

• Военкомат Тверского района Москвы устроил облаву на призывников, на улице оказались схвачены 10 человек, сообщает «Мемориал»: Мужчин хватали прямо на улице и даже на работе — одного забрали из кофейни. Полицейские сняли с себя опознавательные знаки и не представились.

Позже правозащитникам стало известно, что в военкомат района насильно доставлены около 20 человек.

• Родители политика Ильи Яшина* прокомментировали приговор, по которому их сын должен провести в колонии 8,5 лет за слова (по делу о «фейках» про ВС РФ по ст. 207.3 УК. Поводом стал стрим на YouTube, во время которого Яшин рассказал об убийствах мирных жителей в Буче).

«Я думаю, что при Путине он не выйдет, он выйдет, когда не будет Путина, — отметила мать Яшина Татьяна. — Я думаю, что когда закончится <…> [спецоперация]. Как бы она ни закончилась, я думаю, что все равно встанет вопрос тогда о пленных, о политзаключенных, я думаю так. Но я надеюсь, что будет уже не при Путине, потому что при Путине нам хорошей жизни, ребята, не будет <…> Мой сын — порядочный человек, я его уважаю. [Вы благодарите меня за смелость], но, чтобы сказать это, не нужно иметь никакой смелости».



Также Яшина поддержал арестованный оппозиционер Алексей Навальный.

«Знаю Илью Яшина с того времени, когда ему было 18 лет. Он, наверное, первый друг, которого я обрел в политике. Сегодня Яшин получил 8,5 лет тюрьмы за антивоенное выступление в интернете. Зная Яшина так давно, даже не буду пытаться писать что-то вроде: „Держись, Илья“. И так знаю, что он все сделал правильно и все выдержит. Очередной бессовестный и беззаконный путинский приговор не заставит Илью замолчать и не должен запугать честных людей России. Это еще одна причина, почему мы должны бороться, и я не сомневаюсь, что мы в итоге победим. Илья, мы все гордимся тобой. Россия будет свободной, и ты будешь свободным», — отметил Навальный.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.