Уголовное дело завели после взрыва гаражей в Новосибирске
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Уголовное дело возбуждено после взрыва гаражей в Новосибирске. Известно об одном погибшем.
Дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) возбуждено после обрушения гаражей на улице Мира в Новосибирска 10 декабря. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
«В гаражном кооперативе Кировского района произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей. В ходе проведения разбора завалов обнаружено тело мужчины», — рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, при взрыве было повреждено 10 гаражей. Три полностью обрушены.
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