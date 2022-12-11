Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 281

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

13:00 Объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до 56 миллиардов долларов, что стало минимальным показателем с конца 2008 года, подсчитали в РИА Новости на основе данных ЦБ.

Валютные депозиты населения в середине осени снизились на 6%, или 3,6 миллиарда долларов — до 56 миллиардов долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов.



С начала года объем валютных депозитов сократился на рекордные 38,05%, или 36,7 миллиарда долларов.

Одновременно сбережения россиян на депозитах в иностранных банках за десять месяцев текущего года пополнились почти на аналогичную сумму — 37,5 миллиарда долларов, до 68,1 миллиарда долларов.

11:30 Полковник из Новосибирской области погиб в ходе «спецоперации». В Сузунском районе Новосибирской области простились с полковником Владимиром Рогалёвым, который погиб 2 октября 2022 года в ходе «спецоперации». Владимир Рогалёв служил в Забайкальском крае, Иркутской и Кемеровской областях, а также в Южной Осетии, Абхазии, Сирии.

Главное на утро 11 декабря

• Уголовное дело в отношении 72-летнего главного редактора издания «Современная Калмыкия» Валерия Бадмаева возбуждено по статье о повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК). Ранее СМИ ошибочно сообщили, что дело завели по статье о «публичных призывах к экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 280 УК).

В качестве меры пресечения суд избрал запрет определенных действий.

Журналист осуждает «спецоперацию» и выступает против мобилизации в Калмыкии. За это на него заводили административные дела о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

• Пожар произошел в казарме военнослужащих в поселке Советское в Крыму. Об этом сообщили местные телеграм-каналы. В частности, провластный канал «Крымский» со ссылкой на источник в правительстве региона пишет о гибели двух человек — еще около 200 военнослужащих после пожара, как утверждается, были переселены.

По данным Baza, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Местные власти оказывают помощь военнослужащим.

• Минобороны РФ опубликовало кадры проведения телемоста мобилизованных с родственниками и близкими из Новосибирска. Первые находились в зоне «спецоперации», и утверждается, что они прикомандированы к «горному мотострелковому соединению Центрального военного округа» (вероятно, речь идет о 55-й мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Туве).

В распространенном ТАСС видео звучат в основном только слова «привет», «всё хорошо», «ждем тебя». Кроме того, судя по записи, в помещении с родственниками мобилизованных сидел глава департамента административных органов облправительства Алексей Кириллов (отвечает за взаимодействие с правоохранительными органами и мониторинг массовых акций).

• Художник Миша Маркер создал вот такой стрит-арт в Петербурге.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.