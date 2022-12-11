Полковник из Новосибирской области погиб в ходе «спецоперации»

В Сузунском районе Новосибирской области простились с полковником Владимиром Рогалёвым. Он погиб 2 октября 2022 года в ходе «спецоперации», сообщили в районной администрации.

Владимир Рогалёв родился в Сузуне. После школы поступил в Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище, обучался в академии Вооруженных Сил им. М. В. Фрунзе в Москве. Служил в Забайкальском крае, Иркутской и Кемеровской областях, а также в Южной Осетии, Абхазии, Сирии.



Отмечен государственными и ведомственными наградами: медалями Суворова, «За воинскую доблесть» 1 степени, «За отличие в военной службе» 3, 2, 1 степени, «За укрепление боевого содружества». Награжден Орденом мужества посмертно.

Ранее стало известно, что в ходе «спецоперации» погиб гвардии подполковник, член мочищенского отделения КПРФ Евгений Лоскутов.

В декабре также сообщалось о гибели муниципального депутата от КПРФ из Новосибирской области.

Глава региона Андрей Травников говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 86-87.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.