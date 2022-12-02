Новосибирский депутат погиб в «спецоперации» в Украине

Уже второй муниципальный депутат из Новосибирской области погиб в «спецоперации» в Украине. У него остались двое детей.

Депутат Решетовского сельсовета Кочковсвкого района от КПРФ Сергей Голиков погиб во время «спецоперации», сообщили в новосибирском обкоме партии. Ему было 37 лет, у него остались жена и двое детей.

«В сентябре 2020 года Сергей Голиков был избран от КПРФ в Совет депутатов Решетовского сельсовета Кочковского района, оказался единственным представителем оппозиции. А в мае 2022 года он отправился добровольцем в зону специальной военной операции, — рассказали в партии. — 1 декабря стало известно о гибели Сергея. Похоронят бойца в Сургуте, откуда он родом».

В начале ноября стало известно о гибели депутата Мамоновского сельсовета Новосибирской области Дмитрия Шмакова (ЛДПР). В августе 2022 года он уехал на «спецоперацию» добровольцем.

Кроме того, в конце ноября Кыштовском районе Новосибирской области простились с 34-летним Сергеем Мельцесом, погибшим в зоне «спецоперации» в день своего рождения.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 82−83.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.