Новосибирский депутат погиб в «спецоперации»

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Новосибирский депутат погиб в «спецоперации»
11 Ноя 2022, 08:22

Депутат из новосибирского села Мамоново Дмитрий Шмаков погиб во время «спецоперации» в Украине. Он уехал туда добровольцем.

Житель села Мамоново Маслянинского района Дмитрий Шмаков погиб 12 октября в ходе «спецоперации», сообщает районная газета «Маслянинский льновод».

Шмакову было 39 лет. После окончания школы он служил в армии старшим пулеметчиком внутренних войск. Затем вернулся в родное село.

В сентябре 2020 года Дмитрий Шмаков избрался депутатом сельсовета от ЛДПР. По данным ГАС. Выборы, на момент избирательной кампании мужчина был безработным. В августе 2022 года он уехал на «спецоперацию» добровольцем.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 78−79.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.

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