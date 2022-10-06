Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»

06 Окт 2022, 05:31

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Его похоронили в Берди.

В деревне Бердь прошли похороны участника «спецоперации» Михаила Силантьева, сообщили в администрации Искитимского района.

Никаких подробностей чиновники не уточняют. По данным «Бердск-онлайн», 34-летний Силантьев служил сержантом и погиб 24 сентября.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 72−73.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.

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