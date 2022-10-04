Еще четыре новосибирца погибли в «спецоперации»

Число уроженцев Новосибирской области, погибших во время «спецоперации», выросло. В один из районов пришли сразу три похоронки.

23-летний уроженец Чулымского района Новосибирской области Роман Шефер погиб во время «спецоперации». О его похоронах написала местная «Чулымская газета», принадлежащая облправительству.

Шефер служил водителем по контракту. Командир взвода Владий Дремасов рассказал, что Шефер погиб 11 сентября, когда его машина двигалась со стороны Крыма в херсонском направлении. До окончания контракта оставался месяц.

Кроме того, администрация Тогучинского района объявила о гибели сразу троих земляков. Майор Владимир Долгих родился в 1979 году, прошел Чечню и Сирию, погиб в Украине 20 сентября 2022 года. Контрактник Александр Смирнов родился в селе Лебедово в 2001 году, после срочной службы остался на контрактную — о дате его гибели чиновники не сообщают.

Уроженец поселка Шахта Тогучинского района Иван Вовк после прохождения срочной службы в 2015 году заключил контракт. Он служил наводчиком в артиллерии, был заместителем командира орудия. Погиб 22 сентября.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 71−72.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек.