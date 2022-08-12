Еще один новосибирец погиб при «спецоперации» в Украине
12 Авг 2022, 11:16
Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Он умер в апреле, но похороны прошли только в августе.
Житель Карасука Данил Дикий погиб во время «спецоперации» в Украине, передает государственный областной «Горсайт».
«Новость пришла в приграничный город 8 августа. Молодой человек погиб в Донецкой области в конце апреля», — утверждает издание.
В феврале Дикому исполнилось 25 лет. «Он часто говорил, что мечтает о ребенке», — цитирует сайт его бывшего сослуживца.
Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 61−62.
Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.
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