Еще один новосибирец погиб при «спецоперации» в Украине

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Он умер в апреле, но похороны прошли только в августе.

Житель Карасука Данил Дикий погиб во время «спецоперации» в Украине, передает государственный областной «Горсайт».

«Новость пришла в приграничный город 8 августа. Молодой человек погиб в Донецкой области в конце апреля», — утверждает издание.

В феврале Дикому исполнилось 25 лет. «Он часто говорил, что мечтает о ребенке», — цитирует сайт его бывшего сослуживца.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 61−62.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.