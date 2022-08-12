Еще один новосибирец погиб при «спецоперации» в Украине

12 Авг 2022, 11:16

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Он умер в апреле, но похороны прошли только в августе.

Житель Карасука Данил Дикий погиб во время «спецоперации» в Украине, передает государственный областной «Горсайт».

«Новость пришла в приграничный город 8 августа. Молодой человек погиб в Донецкой области в конце апреля», — утверждает издание.

В феврале Дикому исполнилось 25 лет. «Он часто говорил, что мечтает о ребенке», — цитирует сайт его бывшего сослуживца.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 61−62.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Новосибирск был столицей науки. Теперь он стал центром научных репрессий
Илья Кабанов
Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.
Последние материалы
12 Авг, 14:04
Многоквартирный дом обрушился в Омске
12 Авг, 13:27
Врио томского губернатора заполучил государственную квартиру и мог перепродать ее
12 Авг, 11:30
Студентка с подругой раздели и пытали школьницу в Улан-Удэ
12 Авг, 11:16
Еще один новосибирец погиб при «спецоперации» в Украине
12 Авг, 10:42
Тайга.Тропы. Маслянинский район Новосибирской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования