Бердский сапер погиб при «спецоперации» в Украине

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Он был сапером.

В ходе «специальной операции» в Украине погиб сапер группы специального назначения, младший сержант контрактной службы 33-летний Иван Дитрих, сообщили в мэрии Бердска. Он представлен к Ордену Мужества посмертно.

Иван Дитрих окончил профессиональное училище №72 в селе Кочки Новосибирской области. После срочной службы в армии некоторое время работал в полиции, а затем поступил на службу по контракту.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 55−56.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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