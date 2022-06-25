Новосибирские офицер и разведчик погибли при «спецоперации» в Украине

25 Июн 2022, 11:23

Еще двое уроженцев Новосибирской области погибли во время «спецоперации» в Украине. Один из них оказался лейтенантом.

Гвардии лейтенант, командир взвода морской пехоты Андрей Смолькин и рядовой, разведчик группы спецназа Рустам Мустафин погибли во время «спецоперации». Об этом сообщил глава Новосибирского района области Андрей Михайлов.

Жителю села Толмачёво Смолькину было 25 лет. Жителю села Ярково Мустафину - 20 лет.

Михайлов утверждает, что оба погибших представлены к «Ордену Мужества».

Чиновник также утверждает, руководитель одного из крупных предприятий района "отправил в войсковые части 30 квадрокоптеров, четыре тепловизора и несколько радиостанций": "По отзывам военных, такая помощь неоценима, так как эти технические приспособления позволяют максимально обезопасить участников спецоперации".

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 54−55.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

Читайте также: «Новосибирский депутат Госдумы рассказал студентам о „грузе 200“ в селах»


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Как я сдавал металлолом
Алексей Мазур
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
25 Июн, 11:23
Новосибирские офицер и разведчик погибли при «спецоперации» в Украине
25 Июн, 11:00
КПРФ выдвинула соперника кандидату Кремля на выборах томского губернатора
25 Июн, 10:17
Прокуратура начала проверку после схода части грузового поезда под Каргатом
25 Июн, 08:43
Власти решили не тушить лес в Сибири из-за экономической нецелесообразности
25 Июн, 06:56
Тарифы ЖКХ в городах Кузбасса вырастут на 12-13%
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования