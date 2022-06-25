Новосибирские офицер и разведчик погибли при «спецоперации» в Украине

Еще двое уроженцев Новосибирской области погибли во время «спецоперации» в Украине. Один из них оказался лейтенантом.

Гвардии лейтенант, командир взвода морской пехоты Андрей Смолькин и рядовой, разведчик группы спецназа Рустам Мустафин погибли во время «спецоперации». Об этом сообщил глава Новосибирского района области Андрей Михайлов.



Жителю села Толмачёво Смолькину было 25 лет. Жителю села Ярково Мустафину - 20 лет.

Михайлов утверждает, что оба погибших представлены к «Ордену Мужества».

Чиновник также утверждает, руководитель одного из крупных предприятий района "отправил в войсковые части 30 квадрокоптеров, четыре тепловизора и несколько радиостанций": "По отзывам военных, такая помощь неоценима, так как эти технические приспособления позволяют максимально обезопасить участников спецоперации".

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 54−55.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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