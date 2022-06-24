21-летний солдат из Барабинска погиб при «спецоперации» в Украине

Еще один уроженец Новосибирской области погибли при «спецоперации» в Украине. Общее официальное число умерших из региона превысило 50.

21-летний Вячеслав Бельтиков погиб во время «специальной военной операции» в Украине, сообщили в администрации Барабинского района Новосибирской области 24 июня.

Где и когда погиб Бельтиков, не уточняется. В каких войсках и в каком звании он служил - тоже.

Церемония прощания запланирован на 25 июня в Барабинске.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 52−53.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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