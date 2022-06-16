Новосибирский майор погиб в спецоперации в Украине

Еще один новосибирец погиб при «спецоперации» в Украине. Общее число умерших уроженцев региона достигло 50.

31-летний гвардии майор Евгений Кушенко погиб после тяжелого ранения в Украине. Об этом сообщили в администрации Коченевского района Новосибирской области 16 июня.

Кушенко окончил Новосибирское высшее командное училище. С июня 2020 года служил начальником штаба – заместителем командира мотострелкового батальона одного из учебных центров Западного военного округа. Участвовал в сирийской кампании. У него остались жена и сын.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 49−50.



Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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