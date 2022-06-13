День траура по погибшему в Украине военнослужащему объявили в одном из районов Новосибирской области

Уроженец Новосибирской области погиб при «спецоперации» в Украине. В Татарском районе объявили день траура.

В Татарском районе Новосибирской области 13 июня объявили общерайонным днем траура из-за гибели 20-летнего военного во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается в группе районной администрации во «Вконтакте».



«Погибший: Фабрицкий Данила Васильевич, 2002 года рождения. Пример доблести и мужества, настоящего проявления патриотизма. <...> Гибель Данилы — это наша общая утрата и общая боль. Его история навсегда останется в наших сердцах и памяти», — подчеркнули в администрации.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 48−49.



Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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