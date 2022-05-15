Число погибших в Украине новосибирцев приблизилось к 40

Еще двое военнослужащих из Новосибирской области погибли во время «спецоперации» в Украине. Официальное число умерших достигло 38.

Майор ВС РФ Сергей Котельников погиб «7 мая при выполнении воинского долга», сообщил Омский кадетский военный корпус, который ранее окончил мужчина.

«Похороны состоятся на южном кладбище Советского района Новосибирска», — отметили в училище.

Кроме того, государственный областной сайт Vn.ru написал о гибели 23-летнего Дмитрия Пимшина со ссылкой на администрацию Карасукского района.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или, вовсе, муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 37−38.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.