Число погибших в «спецоперации» новосибирцев продолжает расти

© Дмитрий Пак

Еще двое военнослужащих из Новосибирской области погибли во время «спецоперации» в Украине. Официальное число умерших в регионе превысило 35.

Капитан войск специального назначения Дмитрий Пак погиб в Украине, сообщила мэрия Бердска.

Дмитрий Пак родился 10 октября 1985 года в городе Чирчик Узбекистана. В 2003 году окончил школу №2 «Спектр» в Бердске. В 2008 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище.

Чиновники утверждают, что Пак «участвовал в освобождении Крыма», в боевых действиях в Сирии и Ливии.

Похороны Пака запланированы на 12 мая.

Кроме того, умер старший лейтенант Дмитрий Фролов из села Ужаниха Чулымского района. Об этом сообщается на сайте местного госучреждения «Чулымская газета». Фролов окончил Рязанское десантное училище, служил в Костроме в должности заместителя командира роты по военно-политической работе парашютно-десантного полка. Погиб 21 апреля.

Фролов по решению жены похоронен в Омске. О его смерти также ранее сообщил омский губернатор Александр Бурков.

Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 35−36.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.