Еще один новосибирский военнослужащий погиб в Украине

Во время «спецоперации» в Украине погиб 22-летний новосибирец, который ранее служил в Нагорном Карабахе. Официальное число умерших в регионе приблизилось к 35.

При «спецоперации» в Украине погиб 22-летний уроженец Новосибирска Константин Краснов, сообщает НГС со ссылкой на военкомат Дзержинского и Калининского районов.

«Находился в звании младший сержант», — уточнили в военкомате.

Как рассказала изданию девушка военнослужащего Дарья Александрова, он проходил службу в 2018—2019 годах, а в 2020 году подписал контракт. Его срок истекал в марте 2023 года.

«С 26 июня по 19 ноября 2021 года находился в составе миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Погиб 22.04.2022 в населенном пункте Рубцы (Донецкая Народная Республика). В Новосибирске у Кости остались семья, родные, девушка и друзья. Он был настоящим мужчиной, человеком слова. Вся семья за ним была как за каменной стеной», — отметила Александрова.

По словам девушки, Краснова похоронили 1 мая.

Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 33−34.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.