Еще четыре новосибирца погибли в «спецоперации» в Украине

© vk.com/podslyshanomaslo. Иван Смердин
Еще четыре новосибирца погибли в «спецоперации» в Украине
06 Май 2022, 09:11

Еще четверо военнослужащих из Новосибирской области погибли во время «спецоперации» в Украине. Официальное число умерших превысило 30.

В ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины погибли наши земляки Святослав Миньков и Артем Осипов погибли в Украине, сообщил глава Татарского района области Юрий Вязов во «ВКонтакте».

Возраст погибших не уточняется.

Также убит 35-летний уроженец Купинского района Иван Семечков. Об этом пишет паблик администрации района во «ВКонтакте». Дата смерти — 25 апреля. Прощание запланировано на 6 мая.

23-летний житель села Мамоново Маслянинского района Иван Смердин погиб 28 апреля в Украине, рассказали в райадминистрации.

«Он проходил службу в одной из воинских частей, служил по контракту в звании младшего сержанта, старшим механиком — водителем танковой роты танкового батальона», — отметили чиновники.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или, вовсе, муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 32−33.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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