Новосибирский депутат Госдумы рассказал студентам о «грузе 200» в селах

© t.me/olegivaninskiy. Олег Иванинский
Новосибирский депутат Госдумы рассказал студентам о «грузе 200» в селах
16 Май 2022, 12:06

В Украине во время «спецоперации» в основном гибнут жители сельских территорий, заявил новосибирский депутат Госдумы Олег Иванинский («Единая Россия»). Он встретился с несколькими студентами в Новосибирском государственном университете.

Иванинский встретился со студентами и преподавателями Новосибирского государственного университета в рамках цикла «Уроки мужества», написал он в своем телеграм-канале. Как стало известно Тайге. инфо, на мероприятии было всего около 10 человек, из которых лишь несколько — студенты.

«Кто поддерживает президента, 85%?: „Это, наверно, периферия“. Конечно, периферия. Посмотрите, куда „груз 200“ возвращается — в Новосибирске практически нет, — заявил депутат Госдумы (запись имеется в распоряжении редакции). — Все погибшие люди — ребята с сельских территорий: Усть-Тарка, Колывань, Барабинск, Татарка, Кыштовка. Мы на сегодня хороним ребят, которые из села. Ребята, которые контрактники, офицеры, прапорщики».

«У меня большой опыт избирательный — 10 сельских районов, от Колывани до Чистоозерного. Мы были в Усть-Тарке, мать капитана российской армии. Мужик погиб, пять детей у него осталось. Мы стояли разговаривали. <…> Младшая все эти вещи говорила, как-то очень сыро связывала — вот осталась без отца. Но это просто женщина — крестьянка», — сказал Иванинский.

Вероятно, депутат имел ввиду 41-летнего капитана Александра Ильина из Усть-Таркского района, сообщение о гибели которого в Украине появилось на сайте местной администрации 15 марта. Похороны прошли в селе Щербаки. Было известно, что у него остались жена и четверо детей.

Иванинский также уверял студентов, что «мы не воюем с Украиной»: «Это — война с НАТО. Это война двух систем, двух мировых идеологий, <…> А чё мы 8 лет молчали — для меня самая большая загадка».

Иванинский в это время, кстати, занимал публичные должности — некоторое время был министром здравоохранения, депутатом заксобрания и главврачом онкологического диспансера.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или вовсе муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 39−40.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.


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