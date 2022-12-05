Новосибирский подполковник погиб в «спецоперации»

Число жителей Новосибирской области, погибших в Украине, продолжает расти. На этот раз умер член КПРФ, уехавший на «спецоперацию» добровольцем

Гвардии подполковник, член мочищенского отделения КПРФ Евгений Лоскутов погиб во время «спецоперации», сообщили в новосибирском обкоме КПРФ 5 декабря.

В 2022 году Лоскутов вышел в отставку и вступил в КПРФ. Но после начала «спецоперации» отправился туда добровольцем.

«Погиб 5 октября 2022 года при выполнении боевой задачи», — утверждают в партии.

Лоскутов окончил Новосибирское высшее военное командное училище, служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до начальника разведки бригады. Участвовал в командировках на Северном Кавказе и в Сирии. У него остались четверо детей.

В декабре также стало известно о гибели муниципального депутата от КПРФ из Новосибирской области.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 84−85.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.