Власти подтвердили первую смерть мобилизованного новосибирца в «спецоперации»

06 Дек 2022, 07:43

Мобилизованный житель Новосибирской области погиб в «спецоперации» в Украине. Это первый случай, который официально подтвердили власти.

33-летний Николай Семенец погиб при «спецоперации». Об этом сообщила администрация Черепановского района, выразив соболезнования. Но некролог позже был удален с сайта. Он сохранился в кэше.

Мужчина умер еще 20 ноября.

Сайту НГС в администрации уточнили, что Семенец был мобилизован в сентябре. У него остались дети.

Это первый официально подтвержденный случай гибели мобилизованного новосибирца. Из сообщения администрации следует, что уже, как минимум, в ноябре мужчина был в зоне «спецоперации».

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 85−86.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.

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Власти подтвердили первую смерть мобилизованного новосибирца в «спецоперации»
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