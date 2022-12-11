Добыча угля в Сибири продолжает падать из-за санкций

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В конце 2022 года добыча угля в Сибири продолжила падать. В результате отказа стран Евросоюза от покупки российского угля и логистических ограничений угледобывающие компании оказались в сложной ситуации, заявили в Центробанке.

В октябре — ноябре добыча угля в регионах Сибири продолжила падать, говорится в докладе ЦБ РФ.

«В результате отказа стран ЕС от покупки российского угля и ряда логистических ограничений угледобывающие компании оказались в сложной ситуации. Поставки за рубеж и российским металлургам сокращались, запасы росли., — сказано в отчете ЦБ, с которым ознакомилась Тайга.инфо. — По информации крупных представителей сибирского угольного бизнеса, экспорт угля в восточном направлении ограничен квотами на вывоз, поиск новых рынков сбыта через порты европейской части России затруднен ростом расходов на транспортировку и логистику. Так, увеличились расстояния, отменены понижающие коэффициенты к экспортным железнодорожным тарифам, выросли ставки на привлечение вагонного парка, перевалку в портах, фрахт».

При этом ситуация в сибирских угольных компаниях неоднородна — начался отопительный сезон, и отгрузка энергетикам растет.

«Производители энергетического угля из Восточной Сибири отмечали, что уже в октябре отгрузка энергетикам выросла на треть. Зимой тепловые станции будут работать с повышенной нагрузкой в связи с сохраняющимся маловодьем рек Енисейского бассейна. Это поддержит высокий спрос на уголь до окончания отопительного сезона», — добавили в ЦБ.

В январе-октябре 2022 года в Кузбассе добыто 181,5 млн тонн угля, ранее сообщали в министерстве угольной промышленности региона. За аналогичный период 2021-го было добыто 200,7 млн тонн. Кемеровская область — лидер по угледобыче в РФ.

Сокращаются объемы добычи и открытым и подземным способами.

Переработка угля также снизилась со 112,7 млн тонн в январе-октябре 2021 год до 105,6 млн тонн за 10 месяц 2022-го.