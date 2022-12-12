Депутат новосибирского заксобрания не смог высказать отношение к обвинению в мошенничестве на 163 млн

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В Новосибирске начался суд над депутатом заксобрания от «Единой России» Иваном Сидоренко. Ему вменяют мошенничество с землей, ущерб оценивается в 163 млн рублей.

Центральный райсуд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело Ивана Сидоренко 12 декабря. На процессе огласили обвинительное заключение, но сам депутат заявил, что «сейчас ему сложно высказать свое отношение к предъявленному обвинению», передает «Ъ-Сибирь».

При этом ранее сообщалось, что Сидоренко признал вину по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, возглавлявший ООО «Новоторг-Сиб» Сидоренко в 2013 году заключил с мэрией Новосибирска договор аренды участка в Калининском районе площадью 19,6 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость земли, по данным прокуратуры, составляла 163,7 млн рублей. Там должен был появиться торговый центр с подземной автостоянкой.

«В дальнейшем он [Сидоренко] организовал составление фиктивных документов о якобы построенном на участке нежилом сооружении, зарегистрировал на него в Росреестре право собственности, в связи с чем получил возможность приобретения земельного участка без проведения торгов, за 10,5% от его кадастровой стоимости, — утверждала прокуратура. — Заплатив за участок 17,1 млн рублей, обвиняемый приобрел его в собственность, после чего осуществил строительство двух многоэтажных жилых домов».

Ущерб, причиненный мэрии, оценивается более 163 млн рублей. Сидоренко возместил ущерб, говорили в Следственном комитете.

Вину в преступлении бизнесмен признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб, добавили в СК.

Иван Сидоренко считается одним из самых ресурсных депутатов регионального парламента. Впервые он избрался в горсовет Новосибирска как самовыдвиженец в 2010 году, но сразу вошел во фракцию единороссов. Его отец Леонид Сидоренко, основатель строительной компании «Энергомонтаж», к тому времени уже был депутатом заксобрания области.



Сидоренко-старший скоропостижно скончался в 2012 году, и уже через год его сын уверенно выиграл довыборы в парламент по его округу. С тех пор он успешно избирается в заксобрание.



«Энергомонтаж» застраивает микрорайон Новосибирска Родники. Выручка компании в 2021 году, по данным сервиса «Контур.Фокус», составила 1,1 млрд рублей. Фирма принадлежит Елене Сидоренко и Владимиру Каличенко.



Официальный доход Сидоренко в 2021 году, по данным заксобрания, 22,44 млн рублей. По данным ЦИК РФ, «Энергомонтаж» был одним из спонсоров «Единой России».



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