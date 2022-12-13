Прокуратура заявила об ответственности новосибирского губернатора за срыв крупных проектов

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Прокуратура заявила об ответственности новосибирского губернатора за срыв крупных проектов
13 Дек 2022, 12:26

Губернатор Новосибирской области должен привлечь к ответственности подчиненных, виновных в срыве крупных строительных проектов в регионе, заявили в прокуратуре. Объекты возводят по частно-государственному партнерству.

«Прокуратурой Новосибирской области проанализирована реализация в регионе заключенных с инвесторами соглашений в отношении создания и эксплуатации социально-значимых объектов (школ, поликлиник, больниц), — говорится в сообщении ведомства 13 декабря. — Сложившаяся в области практика заключения таких соглашений не отвечает принципу эффективности использования бюджетных ресурсов, их условия не позволяют правительству области результативно контролировать ход их реализации, защищать имущественные интересы региона, граждан при явных рисках срыва сроков строительства объектов».

Прокурор области внес представление губернатору Андрею Травникову («Единая Россия»). Он потребовал разработать механизм контроля за деятельностью инвесторов и предусмотреть их ответственность за нарушение сроков.

«Отсутствие такого механизма контроля при реализации соглашений послужило основанием для постановки перед губернатором вопроса о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц областного правительства», — сказано в заявлении прокуратуры.

В сообщении не уточняется, о каких именно проектах идет речь. Но известно, что уже сорваны сроки строительства семи поликлиник в Новосибирске по договоры правительства Травникова с группой «ВИС». Этот проект неоднократно критиковало новосибирское заксобрание, а аудиторы выяснили, что «частно-государственное партнерство» может вылиться в строительство зданий просто за счет бюджета.

Тайга.инфо писала, что основатели группы «ВИС», с которой новосибирские власти подписывали и другие подобные соглашения, связаны с топ-менеджерами Газпром-банка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».


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