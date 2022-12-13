Прокуратура заявила об ответственности новосибирского губернатора за срыв крупных проектов

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Губернатор Новосибирской области должен привлечь к ответственности подчиненных, виновных в срыве крупных строительных проектов в регионе, заявили в прокуратуре. Объекты возводят по частно-государственному партнерству.

«Прокуратурой Новосибирской области проанализирована реализация в регионе заключенных с инвесторами соглашений в отношении создания и эксплуатации социально-значимых объектов (школ, поликлиник, больниц), — говорится в сообщении ведомства 13 декабря. — Сложившаяся в области практика заключения таких соглашений не отвечает принципу эффективности использования бюджетных ресурсов, их условия не позволяют правительству области результативно контролировать ход их реализации, защищать имущественные интересы региона, граждан при явных рисках срыва сроков строительства объектов».

Прокурор области внес представление губернатору Андрею Травникову («Единая Россия»). Он потребовал разработать механизм контроля за деятельностью инвесторов и предусмотреть их ответственность за нарушение сроков.

«Отсутствие такого механизма контроля при реализации соглашений послужило основанием для постановки перед губернатором вопроса о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц областного правительства», — сказано в заявлении прокуратуры.

В сообщении не уточняется, о каких именно проектах идет речь. Но известно, что уже сорваны сроки строительства семи поликлиник в Новосибирске по договоры правительства Травникова с группой «ВИС». Этот проект неоднократно критиковало новосибирское заксобрание, а аудиторы выяснили, что «частно-государственное партнерство» может вылиться в строительство зданий просто за счет бюджета.