Красноярская полиция обвинила 17-18-летних жителей в гибели своих сотрудников под Херсоном

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Полиция объявила о задержании молодых людей по подозрению в «причастности к ракетному удару», из-за которого в Херсонской области погибли красноярские сотрудники МВД. Якобы они корректировали огонь.

17-летний гражданин Украины Роман Литвинов и 18-летний украинец Ларион Лаврив задержан по подозрению в «причастности к ракетному удару по пункту временной дислокации сотрудников полиции» на территории Херсонской области в октябре 2022 года. Об этом заявил начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Речицкий утверждает, что именно красноярские полицейские, которые находятся «в командировке» в Херсонской области, установили «причастных к ракетному обстрелу»: «Оперативники получили информацию о двух молодых людях, выполнявших функции корректировщиков».

Напомним, что при обстреле погибли, как минимум, трое сотрудников ГУ МВД по Красноярскому краю: 25-летний старший лейтенант, оперативник краевого Центра «Э» Илья Фаустов, 35-летний прапорщик, командир отделения ППС Алексей Муфтахов и 31-летнимй капитан из уголовного розыска Андрей Рейн.

В полиции утверждают, что Литвинов якобы дал признательные показания, что «за денежное вознаграждение передавал своему „куратору“, связанному с ВСУ, сведения о местах расположения подразделений ВС и МВД России на территории Голопристанского района». А 18-летнего Лаврива задержали в Краснодарском крае.

МВД опубликовало запись с Литвиновым, на которой он утверждает, что на него «вышел» некий человек в телеграме «с просьбой, чтобы я за денежное вознаграждение сливал ему данные о Российской Федерации». Якобы молодой человек получил за «прилёт» 1 тыс. гривен. Затем он на видео дает показания против Лаврива и других людей, чьи имена запиканы.

«Так как я знал Мустафу, Цезаря — мы с ними вместе пили кофе — мне очень искренне жаль, — добавляет молодой человек на видео. — Это были хороши мужики, которые помогали нам».

Второй молодой человек, который представляется на видео Лавривым, на видео также извиняется и встает на колени. Каким образом молодой человек оказался в Краснодарском крае, силовики не говоярт.

Возбуждено уголовное дело, но статья УК РФ не уточняется.