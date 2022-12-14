Более 1,6 тыс. сотрудников барнаульских шинных заводов отправили в простой

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Более 1,6 тыс. сотрудников барнаульских шинных заводов отправили в простой
14 Дек 2022, 12:19

Более полутора тысяч сотрудников крупных барнаульских предприятий по производству покрышек выведены в простой, в том числе в компании, которая называет себя самым большим в России производителем авиационных шин. Это произошло после крупного пожара.

На шинных заводах ООО «Нортек» и ООО «ЯШЗ Авиа» в Барнауле введен официальный статус простоя по вине работодателя, сообщила 14 декабря группа Nortec, выпускающая различные виды покрышек. Решение принято после пожара, который произошел в ночь на 9 декабря на территории производственных площадок на проспекте Космонавтов.

«В результате пожара заводы шинного производства понесли существенные убытки, нарушен технологический цикл производства», — заявили в Nortec.

«С целью обеспечения прав рабочих оплата времени простоя на предприятиях будет производиться в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Сообщаем, что на предприятии выведено в простой 1383 сотрудника ООО „Нортек“ и 253 сотрудника ООО „ЯШЗ-Авиа“ из персонала производственных профессий», — сказано в заявлении корпорации.

Компания планирует вернуть в работу уцелевшую часть производственного цеха и обеспечеить работу не менее 50% мощности основного производства в течение трех месяцев. Но это «оптимистичный прогноз», подчеркнули в Nortec.

ООО «Нортек» зарегистрировано в Барнауле и занимается выпуском различных шин — от обычных до индустриальных и сельскохозяйственных. Выручка компании в 2021 году составила 18 млрд рублей, чистая прибыль — более 300 млн. Компания, по данным «Контур.Фокус», принадлежит ООО «ТПФ „Меркурий“» Алексея Лукина и Марине Королёвой.

ООО «ЯШЗ Авиа» зарегистрировано в Ярославле, но производство у фирмы находится в Барнауле. Это крупнейший в РФ производитель авиационных шин. Фирма принадлежит ООО «Развитие» Марины Королёвой.


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