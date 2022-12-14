Новосибирские концессии дошли до прокуратуры. Что происходит

Прокуратура заинтересовалась срывом соглашений о частно-государственном партнерстве, которые подписывало новосибирское правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым. Он должен найти виновных, заявили в ведомстве. Алексей Мазур специально для Тайги.инфо напоминает основные скандалы и комментирует их.

Прокуратура Новосибирской области проанализировала заключенные с инвесторами соглашения о строительстве социально-значимых объектов (школ, поликлиник, больниц). «Сложившаяся в области практика заключения таких соглашений не отвечает принципу эффективности использования бюджетных ресурсов, их условия не позволяют правительству области результативно контролировать ход их реализации, защищать имущественные интересы региона, граждан при явных рисках срыва сроков строительства объектов», — заявили в ведомстве.

Прокурор области Александр Бучман внес представление губернатору Андрею Травникову («Единая Россия»). Он потребовал разработать механизм контроля за деятельностью инвесторов, предусмотреть их ответственность за нарушение сроков и наказать виновных чиновников областного правительства.

Еще в начале декабря в передаче «Огонёк Тайги» с депутатом заксобрания Вячеславом Илюхиным мы подробно разобрали соглашение о строительстве семи поликлиник с группой «ВИС». Он привел разгромные факты, в частности, из вышедшего недавно отчета Контрольно-счетной палаты. Например, соглашение о государственно-частном партнерстве было пересмотрено шесть раз, стоимость поликлиник в результате выросла с 7 млр до 21 млрд, а с учетом процентов и гранта за семь поликлиник бюджету придется выложить 31 млрд. Илюхин утверждает что в реальности такие поликлиники можно было бы построить за 11 млрд, если бы их возводили не по ГЧП, а просто по конкурсу за бюджетный счет. Мало того, сроки сдачи поликлиник постоянно затягиваются, реально строят только три из семи. И если исходить из реальной себестоимости в 11 млрд, получается, что «инвестор» берет из бюджета деньги быстрее, чем расходует их на строительство.

Обвинения достаточно серьезные. Вячеслав Илюхин всю жизнь связан со строительством, возглавлял как коммерческие фирмы, так и областное «Агентство развития жилищного строительства». Его выводы во многом совпадают с выводами аудиторов, которые в своем акте прямо указывают, что экономической целесообразности в таком ГЧП нет.

Казалось бы, подобные разоблачения должны были вызвать бурную реакцию — проверки компетентных органов, разбирательства в заксобрании, объяснения со стороны областных министров: мол, всё не так. На деле же — не происходит ничего. Тишина. Это даже не глас вопиющего в пустыне. Это глас вопиющего в вакууме, в котором звук вообще не передается.

История с концессиями — «деньгососами» — началась не сегодня началась. В 2016 году абсолютно негласно, без какого-либо обсуждения, была подписана «мусорная концессия» по которой компания «Экология Новосибирск» без истории и с уставным капиталом в 10 тыс. рублей получила в свои руки мусорный рынок Новосибирска (по концессии она должна была построить два полигона и два мусоросортировочных комплекса). «Экология Новосибирск» успела после этого сменить собственника (сейчас принадлежит всё той же группе «ВИС»), стать региональным оператором, который собирает деньги с населения, наделать долгов, а теперь находится в банкротстве (но продолжает оставаться регоператором). А вот по концессии не было сделано ничего, она расторгнута и будет заключаться по новой.

Концессия четвертого моста с самого начала выглядела чудовищно обременительной для бюджета и неэффективной. Чтобы дать ей хоть какое-то экономической обоснование, трафик по платному мосту в будущем «рисовали» больше, чем по соседнему бесплатному. Когда такая наглость «не прокатила» взнос «частного инвестора» уменьшили до 10 млрд рублей, из которых часть тратилась на создание пунктов оплаты, чтобы потом этому частному инвестору деньги вернуть. Эффективная процентная ставка по «заему» (если рассматривать концессию как элементарный заем) составила выше 20% годовых.

Добавим к этому отсутствие развязки на правом берегу (чтоб сохранить бездарно построенный «горб Городецкого» — эстакаду на площади Будагова). У меня тогда были примерно такие же ощущения, как у Илюхина сейчас: ну не может быть, это же ни в какие ворота не лезет!

Оказывается — еще как лезет. И если напрячься, то и депутаты вдруг начинают хором поддерживать, и транспортные эксперты объяснять, что мост без развязки это очень современное решение. И вот мост уже строится (в основном за госсчет), и скоро нам за него расплачиваться.

Если вбить в поисковики запрос про ГЧП и концессии, вы обнаружите множество статей о том, как это замечательно и какой это хороший механизм привлечения средств инвестора. Критических статей гораздо меньше, они теряются в этом бесконечном потоке восхищения. Оно и понятно — за концессиями стоят мощные лоббисткие группы, которые видят в них свою прямую выгоду и готовы всем и каждому объяснять какая это полезная штука. В реальности же смысл концессий в большинстве случаев извращен, а вместо них реализуются банальные займы под проценты. Концессии также позволяют обходить закон о конкурсах, что делает непрозрачным ценообразование (как в случае с поликлиниками). К тому же концессии выведены из-под депутатского контроля.

Я прямо вижу, как в московской тусовке дельцов и политиков началось шуршание под лозунгом «есть тема!» Грабительскую схему оборачивают в привлекательную упаковку с надписью «концессия» и «продают» ее начальству, депутатам и региональным руководителям.

это тот случай, когда простота хуже воровства

Ну, а если «есть тема», то есть и чем подмазать там, где плохо едет. Мне кажется, что никто в Новосибирске уже не испытывает иллюзий по поводу природы и истинного предназначения этих концессий. Только небольшие, сомнения у меня еще есть насчет губернатора Андрея Травникова. Не исключено, что ему постоянно объясняют, как это круто и хорошо — концессии. Мы же в топе рейтинга по развитию ГЧП, нас одобряет федеральный центр. А самостоятельно проанализировать либо не хочет, либо не может. Но если даже и так — это тот случай, когда простота хуже воровства.

Какие остались аргументы в пользу концессий? Деньги экономим? Да нет, не экономим — выходит гораздо дороже. Может, быстрее построим? Не быстрее — сроки сдачи поликлиник всё откладываются и откладываются. И даже последний аргумент — мол, сейчас у нас денег на поликлиники нет, но мы построим за счет «инвестора», а потом отдадим — не работает. Деньги-то, как оказалось, есть, их даже выделяют быстрее, чем поликлиники строятся. Мало того, в бюджете был неизрасходованный остаток, за который можно было бы построить поликлиники без всяких концессий.

Аргументов нет.

Но, видимо, есть гласное или негласное указание — делать концессии. И потому министры не ходят к депутатам, а если и ходят, то рассказывают не про то, про что спрашивают, или объясняют, что это не их компетенция. А Андрей Травников и вовсе прибегает к демагогическим приемам, обвиняя депутатов в некомпетентности и нежелании строить поликлиники. Мол, если против концессий — значит против поликлиник.

Концессионера формально не в чем упрекнуть (за исключением затягивания сроков). Если тебе предлагают беспроигрышный заработок с большой гарантированной прибылью, кто откажется? Формально, опять же, это ведь наши министры всё придумали, прописали и принесли концессионеру на блюдечке. Кто же от такого откажется?

Тайга.инфо писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпром-банка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

А в результате прямо на глазах у всех продолжает разворачиваться схема по выкачиванию денег из областного бюджета в пользу частного инвестора. Министры соучаствуют, губернатор прикрывает это своим авторитетом, а правоохранительные органы внимательно смотрят куда-то мимо.

Конечно, история стара как мир. Сколько существует государство и его чиновники, столько придумываются схемы, как государственное имущество превратить в личное. Чем дальше мы уходим от времен прямолинейного «кормления», тем изощреннее они становятся. И всегда под них подводится благовидный предлог.

При Травникове в Новосибирской области пышно расцвели не только концессии, но и МИПы (масштабные инвестиционные проекты). Закон о МИПах предполагает, что область дает инвестору землю и инфраструктуру, а тот взамен вкладывает инвестиции и строит что-то масштабное и полезное (приносящее доходы). Потом кто-то додумался приспособить схему МИПов для решения проблемы обманутых дольщиков. Застройщику выдается земельный участок, а он в обмен достраивает проблемные дома.

При Травникове в Новосибирской области пышно расцвели не только концессии, но и МИПы

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Если бы земельный участок продавался на торгах, то была бы понятна его рыночная стоимость. И бюджет получил бы эту стоимость в полной мере. Если бы право достроить проблемный дом определялось на конкурсе, то стоимость достройки тоже была бы рыночной. А когда некий земельный участок просто отдается в обмен на достройку, невозможно сказать, какой величины оказалась маржа, а также сколько потерял бюджет и сколько приобрел застройщик.

То есть от системы торгов мы вернулись к системе, где имущественные блага раздает чиновник по своему усмотрению. Схема, с которой разными способами воюют уже 20 лет, как гидра выращивает все новые головы. Теперь эти головы называются «концессии» и «масштабные инвестиционные проекты». Понятно, что сами участники подобных схем стоят за них горой. Застройщик получает проект с гарантированной прибылью (а купишь по рынку — ещё и погоришь). Чиновник стоит на раздаче и повышает свою значимость (и, возможно, материальное благосостояние). Вопрос только в том, под каким соусом продать это депутатам, избирателям, федеральным контролирующим органам и правоохранителям. Для этого придумано много хороших слов — привлечение инвестиций, антикризисные меры, поддержка предпринимательства и т. д. и т. п.

Что же касается МИПов, не связанных с достройкой жилья для обманутых дольщиков, то там дело ещё хуже, с точки зрения прозрачности. Потому что вообще непонятно, что должен получить областной бюджет взамен отданного участка. Инвестиции и налоги, надо полагать. А что выходит на поверку?

«Бизнесменам раздали земли в НСО на 9 млрд рублей — те вложили в проекты только 14% от ожидаемых инвестиций, — пишет НГС. — <…> На конец первого полугодия в реестре было в общем 54 масштабных инвестиционных проекта. При этом 12 из них, 17% от общего количества, были прекращены досрочно, а плановые показатели по привлечению инвестиций оказались не выполнены».

Алексей Мазур

