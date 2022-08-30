Депутат попросил Генпрокуратуру проверить срыв сроков строительства новосибирских поликлиник

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Срыв сроков строительства семи поликлиник в Новосибирске проверит Генпрокуратура и администрация президента. Их возводит группа компаний «ВИС» по соглашению с областным правительством в рамках национального проекта.

Депутат заксобрания Новосибирской области Яков Новосёлов (КПРФ) обратился в администрацию президента и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку строительства семи поликлиник в Новосибирске. Его видеообращение опубликовал обком партии.

«Седьмая концессионная компания» (СКК), входящая в петербургскую группу «ВИС», по договору с облправительством о частно-государственном партнерстве должна была построить семь поликлиник в Новосибирске. Из объектов строятся только три, по четыре, как утверждают в «ВИС» ведутся лишь «подготовительные работы». Открыть учреждения должны были в августе 2022-го, но сроки уже сорваны, ранее обращали внимание областные и городские депутаты.

«Город ждал их [поликлиник] работы. Жители страшно устали от очередей, недоступности медицинской помощи, устали страдать от чудовищных последствий реформы системы здравоохранения», — отметил Яков Новоселов.

Изначально срок сдачи поликлиник был установлен на 2019 год. Тогда их стоимость составляла 8 млрд рублей. Затем, в 2020 году, губернатор-единоросс Андрей Травников лично пообещал жителям и депутатам заксобрания на заседании фракции КПРФ, что поликлиники построят в 2022 году, рассказали в партии. Но их стоимость уже выросла до 14 млрд рублей. Новый срок сдачи поликлиник был назначен на 15 августа 2022 года, но объекты не открылись.

«Между тем их стоимость выросла до 30 млрд рублей, а потери бюджета составили 20 млрд», — заявили в обкоме.

«Мы, депутаты, — несем ответственность за тех, кто доверил нам представлять их интересы и помогать людям в беде. Поэтому обращаемся к администрации президента и Генеральной прокуратуре: проведите тщательную проверку, верните нам поликлиники, а бюджету — деньги. Иначе нам больше не на кого надеяться. Только на самих себя», — подчеркнул Новосёлов.

На проблемы с проектами, которые должно контролировать региональное правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым («Единая Россия») указывали и депутаты горсовета Новосибирска из разных фракций и объединений. Среди таких проектов не только поликлиники и скандальный четвертый мост через Обь, связанные с группой «ВИС», но и образовательные учреждения — концессия на шесть школ была подписана с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“».

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