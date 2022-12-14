Среди погибших в аварии с томской «скорой» оказался зам главврача перинатального центра

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Заместитель главного врача перинатального центра Томской области погиб в ДТП с машиной скорой помощи. Всего известно о четырех жертвах.

В аварии на трассе «Томск-Мариинск» погибли заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медицинская сестра и водитель скорой помощи, сообщил губернатора Владимир Мазур.

«Ехали на помощь пациентке и сегодня. Столкнулись с грузовиком», — утверждает чиновник.

Напомним, машина скорой помощи ехала из Томска в Асино 14 декабря. В районе Камайской развязки она врезалась в грузовик.

«В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека», — рассказали в МВД.

На месте работают сотрудники полиции.