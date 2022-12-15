Школу в центре Новосибирска предложили построить на месте старой инфекционки

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В центре Новосибирска могут построить школу на месте старой инфекционной больницы. Это нужно, чтобы не сократить площадь планируемого парка на улице Кирова.

Строительство парка начнется в ближайшее время у здания заксобрания на улице Кирова, 3. Но его площадь может существенно сократиться, потому что по плану на части территории должна появиться школа, сообщил спикер областного парламента Андрей Шимкив.

Поэтому Шимкив предложил поменять место для учебного заведения.

«Буду выходить с предложением оставить всю территорию под парк, — цитирует спикера пресс-сдужба заксобрания. — Это единственное место в центре города, наиболее подходящее для строительства парка. А школу можно построить на месте старой инфекционной больницы. Шикарное место! И все вопросы снимем».

Старая инфекционная больница находится на улице Семьи Шамшиных. Новая строится около поселка Садовый по концессии. Депутаты обращали внимание на высокую стоимость проекта, который уже подорожал с 5 млрд до 18 млрд рублей.

Договор заключен с ООО «Проекты Развития 2». Компания принадлежит ООО «К1 Концессии». Эта компания, в свою очередь, подконтрольна Павлу Овчинникову и Анастасии Ярошенко (через еще одно юрлицо).