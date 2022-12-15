Депутат допустил новый срыв сроков строительства ЛДС в Новосибирске

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Реальные сроки сдачи строящегося в Новосибирске ледового дворца спорта могут отодвинуться еще почти на год. Об этом заявил депутат горсовета со ссылкой на документ.

«В СМИ прошла серия публикаций с официальными заверениями, что основные строительно-монтажные работы на ЛДС будут завершены уже в декабре, а необходимые для ввода объекта в эксплуатацию документы оформляются уже сейчас. В моем распоряжении оказался скан документа, который ставит это под сомнение. Возможные реальные сроки сдачи объекта — осень 2023 года», — сообщил глава комиссии горсовета по наказам избирателей Александр Бурмистров (КПРФ).

Депутат опубликовал документ под названием «укрупненный план мероприятий по завершению строительства объекта «Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах». Он подписан заместителем директора муниципального предприятия «Метро МиР», которое отвечает за строительство подземных сооружений в городе.

В плане сказано, что коллектор и очистные сооружения будут введены в эксплуатацию до 30 сентября 2023 года.

«Интересно, что скажут официальные лица, но строители, с кем я в диалоге, дают заключение, что без предусмотренных по проекту коммуникаций ввести в эксплуатацию объект в целом нельзя, — отметил Бурмистров. — <…> Также в документе указано, что, в частности, сваи (как можно понять по смыслу документа, не самого ЛДС, а здания очистных сооружений) сделаны с отклонениями от проекта, а примененные непроектные сваи нуждаются в узаконивании. Сам проект предполагается изменить и после прохождения экспертиз продолжить работы уже по новому проекту и по новой смете, с дополнительным финансированием».

На сами монтажные работы планируется потратить всего месяц, а на подготовку документов — полгода. По мнению депутата, это может быть связано с «желанием ответственных лиц заменить дорогие и качественные материалы на дешевые, получив „экономию“ в сотни миллионов рублей».

«Источники, которым я доверяю, дают информацию, что фактическая степень готовности очистных сооружений не позволяет закончить их строительство за месяц, как это предусмотрено в плане мероприятий, — подчеркнул депутат. — Это, как мне представляется, может означать одно из двух. Первый вариант — сроки намеренно искажают, чтобы, например, показать руководству области перспективу избежать скандала и „решить вопрос“ до выборов [губернатора] (как это было в 2010 году, когда открывали станцию метро „Золотая Нива“). Второй вариант — вести строительно-монтажные работы планируется в течение всего полугода, пока „утрясывается“ вопрос с документами», — предположил Бурмистров.

Более того, из документа следует, согласование реальных сроков завершения строительства, а не тех, которые облправительство декларирует избирателям, запланировано только на 15 декабря.

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум.

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». По словам министра Колмакова, стоимость строительства может вырасти и еще, потому что проводилась корректировка проектно-сметной документации по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ.