Новосибирский ЛДС не откроют для зрителей в 2022 году

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Открытие строящегося в Новосибирске ледового дворца для зрителей не состоится в 2022 году. Ранее областные власти обещали сдать арену сначала в сентябре, затем - в декабре.

Ледовый дворец спорта, который возводят на улице Немировича-Данченко, не откроют для зрителей в 2022 году. Ранее власти региона обещали сдать объект до конца года.

«В декабре все основные работы будут выполнены, и будет подготовлен пакте документов. Но возникли некоторые сложности с поставкой оборудования пл безопасности. Если и будем проводить мероприятия [на арене] в декабре, то без зрителей», — сказал губернатор Андрей Травников журналистам 16 декабря.

Министр спорта региона Сергей Ахапов еще в ноябре обещал, что в декабре на новой арене пройдет первый хоккейный матч.

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум.

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». По словам министра Колмакова, стоимость строительства может вырасти и еще, потому что проводилась корректировка проектно-сметной документации по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ.