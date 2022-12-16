Компания сбежавшего от уголовного дела застройщика начала возводить высотку в Тихом центре Новосибирска

© наш.дом.рф
Компания сбежавшего от уголовного дела застройщика начала возводить высотку в Тихом центре Новосибирска
16 Дек 2022, 14:16

В Новосибирске начал строиться многоэтажный дом в Тихом центре на улице Горького. Там запланировано 28 этажей, а квартиры в основном будут трех- и четырехкомнатные. Компания-застройщик принадлежит Владиславу Крючкову, сбежавшему от уголовного преследования

Мэрия обновила разрешение на проект застройки участка в Тихом центре Новосибирска. Теперь оно выдано компании «Астера» Владислава Крючкова. В августе разрешение на застройку территории получила другая фирма Крючкова ООО «Альгеба».

Судя по материалам на сайте наш.дом.рф, на территории уже началась стройка.

В будущая многоэтажка высотой около 100 метров будет насчитывать 28 наземных и два подземных этажа. Основная масса запланированных квартир — это трех-и четырехкомнатные студии. Также в ЖК будут однокомнатная квартира, шестикомнатная студия, три двухкомнатных студии.

В доме запроектирована подземная парковка (127 мест на 129 квартир) и колясочные.

В обнародованной в августе проектной декларации сроком окончания строительства указан четвертый квартал 2024 года, планируемая стоимость строительства — около 1,3 млрд рублей.

Владислав Крючков ранее был объявлен в федеральный розыск. Источники редакции говорили, что девелопер скрывается за границей. Его подозревают в мошенничестве и легализации преступных доходов. С уголовным делом, в том числе может быть связано преследование другого известного новосибирского девелопера Михаила Обласова и противостояние сотрудников ФСБ и МВД, рассказывала Тайга.инфо.

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