Еще один мобилизованный красноярец погиб в «спецоперации»

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Число мобилизованных жителей Красноярского края, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. На мине подорвался мужчина, у которого остались двое детей.

Житель Назарова Анатолий Калашников погиб в «спецоперации», сообщила депутат местного горсовета Мадина Чевычалова Ngs24. Мужчина, по предварительным данным, подорвался на мине.

У Калашникова остались жена и двое детей, младшему из которых — 1,5 года.

В октябре в Минусинске Красноярского края прошли похороны сразу четырех мобилизованных по указу Путина мужчин. Игорь Пучков, Александр Парилов, Иван Пухов и Александр Помигалов погибли в зоне «спецоперации» вскоре после призыва. Их прикрепили к частям ВДВ. Официально обстоятельства гибели не сообщались. Известно, что их могли убить в Херсонской области.

Позже стало известно о гибели еще одного мобилизованного из Минусинска, 30-летнего члена ЛДПР Николая Итыгина, призванного 26 сентября. В середине ноября в деревне Хайдак похоронили 23-летнего мобилизованного Илью Кислицина, у которого остались мама, две сестры и брат.



Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.



28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.