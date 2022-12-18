Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 288

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

19:30 Погибший при обстреле в Белгородской области приехал из Тамбова. Он работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По уточненным данным, в регионе ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение.



19:00 Один человек погиб, пятеро пострадали при обстреле Белгородской области. Над регионом при этом, по данным властей, сработала система ПВО.

«По Белгороду. Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам чиновника, есть повреждения остекления в четырех многоквартирых домах, в 14 частных домах, в 9 автомобилях.

«По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике», — добавил Гладков.

17:40 Забайкальские предприниматели из поселка Холбон пожаловались на рост платы за отопление на 300%. С таким тарифом они просто не смогут продолжать свой бизнес.

«Теперь люди будут вынуждены отдавать весь свой месячный доход только за тепло, многим не хватит даже на покрытие долгов, будет нечем платить зарплаты продавцам. За последнее время значительно выросли расходы на налоги, оборудование, повышение минимальной зарплаты, приобретение товаров, — говорится в обращении на сайте „Чита.ру“ — В этом году мы организовали сбор гуманитарной помощи для мобилизованных на СВО, но сами вынуждены выживать. С такими тарифами мы не сможем продолжать свою предпринимательскую деятельность <…>».

Глава региона Александр Осипов 18 декабря назвал озвученные цифры возмутительными, а решение необъяснимым.

15:10 Молдавия перестала быть зависимой от газа из России, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Впервые в истории нашей страны правый берег [Днестра] не будет потреблять газ, поставляемый „Газпромом“. С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого», — цитирует чиновника РБК.

«Молдовагаз» начал закупать топливо у госпредприятия «Энергоком» для потребления на правом берегу Днестра. Откуда и по какой цене его приобретает «Энергоком», не уточняется.

14:30 В Томске состоится прощание с погибшим при «спецоперации» заключенным Сергеем Галынским, сообщает тг-канал «Говорит НеМосква» со ссылкой на источник.

«Сергей Галынский был завербован в томском ЛИУ-1. Когда погиб, неизвестно. Прощание с ним пройдет 20 декабря в прощальном зале ОКБ. Сергей был также награжден грамотой ЛНР за проявленный героизм и отвагу в борьбе за независимость ЛНР», — рассказал источник.

О первых фактах вербовки сибирских заключенных на «спецоперацию» в Украине стало известно в конце октября. Тайга. инфо писала, что представители ЧВК «Вагнер» могли посетить колонии в Кемеровской и Новосибирской области. Общее число завербованных оценивалось свыше 1 тыс. В начале ноября сообщалось, что вербовщики посетили и томские учреждения ФСИН



13:30 «Спецоперация» привела к изменениям на рынке труда: увеличение среднего возраста специалистов и усиление внимания женщин к ряду вакансий.

Прайм со ссылкой на SuperJob пишет, что изменения в соотношении мужчин и женщин коснулись позиций, где не требуется приложения значительной физической силы: доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на 5−6 процентных пунктов среди курьеров и комплектовщиков, специалистов по тестированию программного обеспечения и менеджеров по продажам.

Растет средний возраст соискателей-мужчин: системные администраторы и механики «постарели» сразу на три года, охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с числовым программным управлением — на два года.

Процентное возрастное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет.

11:15 Дед Мороз в Белгородской области приехал на новогоднюю елку на БТР.

«Вижу — сидят на полянке воины наши. А у меня сани застряли, вертолет поломался. На чем лететь — не знаю. Спасли они меня — БТР выделили. Вот я и добрался» — рассказал Дед Мороз со сцены.

10:22 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о том, что в Беловодский район ЛНР пришли «сибирские ели» к Новому году.



«Встретил в Беловодске контейнер с гуманитарной помощью, направленной новосибирцами. Груз дошёл в целости и сохранности, включая новогодние подарки: не только для детей, но и для взрослых — наших ребят-участников СВО. Сибирские ели украсят новогодние праздники в Беловодском районе ЛНР», — утверждает чиновник.

На этом фоне в Москве прошла выставка новосибирской художницы «Берёзовые люди», передает Сибирь. Реалии*. Она посвящена существам, очень похожим на некоторых россиян — они покорны, маломобильны, о внешнем мире узнают из телевизора, чтут предков и готовы гибнуть за их правительство, пишет издание.





Главное на утро 18 декабря

• Минобороны РФ взяло на себя ответственность за массированный удар по регионам Украины, который произошел 16 декабря, в том числе по «объектам энергетики». После него, напомним, «Укрэнерго» сообщило о потере более 50% потребления объединенной энергосистемы, но уже утром тепло и электричество удалось вернуть в две трети домов в Киеве, а водоснабжение — во все, сообщили в администрации города.

В Харькове, который был полностью обесточен, коммунальщикам удалось полностью вернуть электричество и воду жителям.

• Следственный комитет отказался проверять призыв директора русскоязычного вещания госканала RT Антона Красовского убивать украинских детей. Это следует из ответа московского управления СК, который получил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, просивший проверить слова Красовского.

«И что в итоге? Материал сначала спустили в управление по Москве, потом перенаправили в МВД, якобы подследственности СК РФ не усматривается! То есть, не разжигал он вражды и розни своими призывами! Видимо, сбываются худшие предположения, что госпропагандиста решили „отмазать“, — отметил Ступин. — Я об этом подумал сразу, поэтому, не поверив [главе СК РФ Александру] Бастрыкину, написал свое заявление о привлечении Красовского к уголовной ответственности. Не поддается объяснению, что за поручение было направлено СК в МВД. Какие оперативно-розыскные мероприятия нужно проводить по этому делу? Красовского искать? Так он не скрывается вроде. Или детей, которых он топить призвал?»

• В Москве к Новому году появились символы «спецоперации», по городу расставили «Z», «V» и «О» в разных вариация.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее предложил трансформировать саму идею праздника и посвятить его «нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в оборонно-промышленных комплексах, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома», напоминает Медуза*.



• Правительство Сахалинской области потребовало от глав районов изъять у госслужащих и муниципальрных чиновников удостоверения об отсрочках от мобилизации. Документ опубликовала Sota.

«Такая мера может предприниматься в двух случаях: либо при аннулировании отсрочки, либо при окончании мобилизации», — отмечает издание.

Власти Сахалина также попросили сверить наличие «бланков строгой отчетности» с военкоматами — под бланками понимаются удостоверения об отсрочках.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.