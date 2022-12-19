Уголовное дело завели после пожара на иркутском месторождении

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В Иркутской области возбуждено уголовное дело после крупного пожара на нефтегазоконденсатном месторождении. Семь человек пострадали.

По факту пожара на Марковском месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области возбуждено дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ 19 декабря.



«По версии следствия, около полуночи произошло возгорание на установке комплексной подготовки газа для транспортировки по продуктопроводу на газоперерабатывающий завод Верхнемарковского газоконденсатного месторождения в Усть-Кутском районе Иркутской области. В результате пожара пострадали семь человек, двое из которых госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

При этом иркутский губернатор Игорь Кобзев говорил, что госпитализированы шестеро, двое из которых — в тяжелом состоянии.

Возгорание началось на установке комплексной подготовки природного газа. Месторождение разрабатывает «Иркутская нефтяная компания».



Прокуратура региона начала проверку.