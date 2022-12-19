Уголовное дело завели на главу Центрального округа Новосибирска

© Наталья Гредина. Сергей Канунников (в центре)

Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова. Его подозревают в халатности из-за истории с реставрацией стелы к 45-летию победы в Великой Отечественной войны.

Главу администрации Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова подозревают по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Об этом сообщил «Сибкрай» со ссылкой на собственные данные, информацию подтвердил источник НГС, близкий к правоохранительным органам.

Канунников отказался от комментариев. По сведениям источника НГС, из чиновника делают «стрелочника», а решения по сносу стелы якобы принимались не на его уровне, а выше.

«Это очередной вариант точечной застройки. Это было понятно сразу. Строителей, получается, обманули, — цитирует издание собеседника. — Они даже отмежевали участок, на территории которого находится стела, отдали его городу, чтобы скандала не было, но скандал всё равно случился».

В августе в Новосибирске был произведен демонтаж стелы в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне в районе ТРЦ «Ройял парк». На участке планировалось построить гостиницу с общественными помещениями и подземной стоянкой, а также разбить сквер по схеме муниципально-частного партнерства. Инвестором называлась компания «СД Регион».



Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Игорю Панфилову. Ранее ее владели ООО «УК „Сибирь Девелопмент“» и Евгений Шульженко, который возглавляет ООО «Сд Строй». Группа «Сибирь Девелопмент» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости.

19 сентября городские власти заявили о возвращении стелы. Об этом отчитывался сам Канунников.

СК РФ выпустило специальный пресс-релиз о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку. Дело по факту демонтажа стелы было возбуждено по пункту «б» ч. 2 ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите отечества), утверждали в СК. О переквалификации официально не сообщалось.

Дело чиновника пока не передано в суд. Если приговор будет обвинительным, то Канунников потеряет свое кресло.

Сергей Канунников до устройства в мэрию был депутатом областного парламента от КПРФ.