Бастрыкин заинтересовался мэром Новосибирска

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Глава Следственного комитета РФ решил проверить мэра Новосибирска Анатолий Локтя из-за ситуации с реставрацией стелы к 45-летию победы в Великой Отечественной войны. Ее сносили, потом вернули.

СК РФ прокомментировал ход уголовного дела, возбужденного по факту демонтажа стелы в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне (пункт «б» ч. 2 ст. 243.4 УК).

« Председатель С К России поручил в кратчайшие сроки представить доклад об установлении причастных к преступлению лиц, роли мэра Новосибирска Анатолия Локотя в сложившейся ситуации и мерах, принятых для полноценной реставрации памятника», — сказано в заявлении ведомства.



Подозреваемыми, по версии Бастрыкина, должны стать должностные лица мэрии и администрации Заельцовского района. Но их пока не установили.

В августе в Новосибирске был произведен демонтаж стелы в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне. На участке планируется построить гостиницу с общественными помещениями и подземной стоянкой, а также разбить сквер по схеме муниципально-частного партнерства. Инвестором называлась компания «СД Регион».

Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Игорю Панфилову. Ранее ее владели ООО «УК „Сибирь Девелопмент“» и Евгений Шульженко, который возглавляет ООО «Сд Строй». Группа «Сибирь Девелопмент» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости.

По поручению Александра Бастрыкина по факту демонтажа стелы было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

19 сентября городские власти заявили о возвращении стелы.

«Памятный знак, посвящённый 45-летию победы в Великой Отечественной войне, по обращению администрации Центрального округа застройщик вернул на прежнее место, — сказал глава округа Сергей Канунников 19 сентября. — Изменение местонахождения памятного знака — даже на время работ по его реконструкции — вызвало большие споры. Нам пришлось прервать работу по восстановлению, и вернуть всё на исходную позицию. Считаем, что сейчас важнее всего снять разногласия, а не нагнетать ситуацию».

По словам Канунникова, «основной баннер, пострадавший от вандалов, будет приведен в порядок».