Экс-глава минздрава Иркутской области осуждена за мошенничество при закупке масок почти на 100 млн

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Экс-глава минздрава Иркутской области осуждена за мошенничество при закупке масок почти на 100 млн
20 Дек 2022, 08:21

В Иркутске осуждена бывший региональный министр здравоохранения Наталия Ледяева за многомилионную закупку фальсифицированных медицинских изделий. Вместе с ней на скамье подсудимых оказался ее сын. Всего к уголовной ответственности за махинации привлечены шесть человек.

Шесть человек осуждены в Иркутске за мошенничество и сбыт фальсифицированных медицинских масок и респираторов в учреждения здравоохранения региона. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 и п. «а» ч. 3 ст. 238.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий).

«С апреля по октябрь 2020 года сын бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой и действующие с ним в составе организованной группы лица похитили более 90 млн рублей путем обмана, осуществляя сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских масок и респираторов в учреждения здравоохранения Иркутской области, — говорится в сообщении следствия. — С июня 2020 года в совершении данных преступлений также начала принимать участие в то время исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева».

Проверка в отношении Ледяевой началась в октябре 2020 года, после задержания ее сына по делу о закупках медицинских изделий.

СК тогда сообщал о расследовании трех эпизодов закупки недоброкачественных масок в больницы Иркутской области.
По версии следствия, в апреле 2020 года индивидуальный предприниматель из Ангарска поставил в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию медицинских масок на сумму около 10 млн рублей. По данным сайта госзакупок, маски на станцию скорой помощи, в областную больницу и госпиталь ветеранов войн поставлял И П Сорокин Алексей Андреевич из Ангарска. В качестве ИП он зарегистрировался в феврале 2020 года и менее чем за полгода получил контрактов под 200 млн рублей. Только поставки в госпиталь ветеранов обошлись в 35 млн рублей.
У Сорокина также было несколько договоров на поставку средств защиты с миндравом. Судя по сайту госзакупок, стоимость этих контрактов составляла 130 млн рублей.

Вину в предъявленных обвинениях подсудимые в полном объеме не признали.

Суд с учетом мнения прокурора назначил Ледяевой наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, ее сыну Илье Белоусову 8 лет лишения 6 месяцев свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Дмитрий Козлов осужден на 8 лет, 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима, Евгений Уренко — на 6 лет, 6 месяцев колонии общего режима.

Алексей Сорокин и Никита Мазуренко осуждены к условных срокам — на 6 лет и 5 лет, 4 месяца, соответственно.


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