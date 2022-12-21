Суд арестовал начальника новосибирского областного Центра организации дорожного движения

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Ленинский райсуд Новосибирска избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения начальнику ГКУ «Центр организации дорожного движения» Вячеславу Трещеву, подозреваемому в получении взятки. Пока бывший гаишник арестован на два месяца.

«Сегодня по ходатайству следствия Ленинским районным судом г. Новосибирска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на закрепление доказательств по делу», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте.



19 декабря фигурант у себя дома незаконно получил от предпринимателя часть взятки в виде денег в сумме 1,2 млн рублей «в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий».

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лично в особо крупном размере).

Трещев был назначен директором госучреждения в 2021 году. «Центр организации дорожного движения» принадлежит региональному правительству.

Некоторое время Вячеслав Трещев был командиром отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУВД по Новосибирской области (подразделение было ликвидировано во время реформы органов в 2012 году). А в 2017 году возглавил Госавтоинспекцию Томской области.

Уголовное дело может быть связано со взяткой за обеспечение побед ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП „Интервал“» в электронных аукционах на оказание услуг по поставке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Новосибирской области.

На сайте госзакупок сказано, что «Центр организации дорожного движения» в 2022 году заключил не менее 11 контрактов на поставку систем с «НПП „Интервал“» на 29 млн рублей. Со «Стройиндустрией» было подписано два контракта почти на 70 млн рублей.

Новосибирская фирма «Интервал», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Андрею Рымбекову. Кемеровская «Стройиндустрия» — Александру Шлейгеру.