Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 292
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.
12:43 Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал студию Bazelevs, основанную им в 1994 году, пишет РБК. Компанию выкупили генеральный продюсер Bazelevs Лала Рустамова и коммерческий директор фирмы Тимур Асадов.
«Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год», — сказала Рустамова, но не уточнила сумму.
Сделка затронула только российское юрлицо ООО «Базелевс». У Вazelevs есть представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией, и ее по-прежнему возглавляет Тимур Бекмамбетов.
Тимур Бекмамбетов публично осудил действия Кремля в Украине.
12:19 В Госдуме предложили регистрироваться в соцсетях по паспорту, в этом случае детям до 14 лет аккаунты должны будут заводить их родители. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам семьи Нину Останину и зампреда комитета по просвещению Яну Лантратову.
Базовым законом, по версии Останиной, должен стать закон от 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В 2023 году планируется провести слушания по инициативе и заседание «рабочей группы по детской безопасности».
11:31 Рубль продолжает падать на Московской бирже. На старте торгов 22 декабря курс доллара превысил 71 рубль впервые с конца апреля. Евро приближается к 76 рублям.
Китайский юань вырос до 10,14 рубля.
10:15 Из-за нехватки угля на котельных в Камне-на-Оби Алтайского края введен режим повышенной готовности. Решение приняла администрация Каменского района.
Энергетики уже использовали не только закупленное на торгах топливо, но и резервное, запасов угля на котельных хватит на полтора-два два, говорил 19 декабря заместитель главы района Владимир Баранов. По данным на 21 декабря, чиновникам удалось завести около 3 тыс. тонн угля, но этого хватит лишь на 8−10 дней в зависимости от погоды — 23 декабря в регионе ожидается резкое похолодание до -28 градусов.
09:58 Госагентство ТАСС уточнило подробности ранения Рогозина, которого оно называет «руководителем группы военных советников „Царские волки“». Он был в гостинице «Шеш-Беш» вместе с премьер-министром ДНР Виталием Хоценко и депутатом
«Где-то около восьми часов, когда было несколько гостей, охрана Дмитрия Олеговича, его соратники, я, это случилось. Три прилета, четко, ровно в гостиницу, — сказал Журавлёв агентству. — Это подлейшая вещь, непонятная для меня. Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально».
Обстрел начался после приезда Хоценко. Он был ранен.
По данным ТАСС, погиб один человек.
09:46 Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле гостиницы в Донецке, утверждают ТАСС и РИА Новости. «Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал помощник Рогозина.
Но по данным Baza, Рогозин был ранен при обстреле ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, где он отмечал свой день рождения. Он получил проникающее осколочное ранение ягодиц, осколочное ранение мягких тканей головы и проникающее осколочное ранение левого бедра, пишет телеграм-канал. Погибли двое, еще пять ранены.
День рождения у Рогозина было 21 декабря.
Главное на утро 22 декабря
•
Под «российским юрлицом» подразумевается компания, которая «контролируется» РФ, субъектом федерации или россиянином без другого гражданства.
Ранее Госдума во втором чтении отклонила скандальный законопроект о едином операторе наружной цифровой рекламы и объявлений в интернете. Против него выступил бизнес.
• С начала марта 2022 года в суды России поступило 5518 административных дел о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП), подсчитала Медиазона* через ГАС «Правосудие». Больше всего дел поступило в московские суды (701) и петербургские (311), а также суды Краснодарского края (246), Татарстана (197) и Крыма (196).
• Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США.
«Мы уже победили — ведь мы не боимся, — считает он. — Российская тирания потеряла контроль над нами. А сами россияне получат возможность освободиться только тогда, когда они победят нарративы Кремля в своих собственных мыслях. Это битва не только за территорию — она определит, в каком мире жить нашим детям и внукам. Ее не заморозить и не отложить. <…> Через два дня у нас будет Рождество при свечах. Не потому что это романтично, а потому что у нас не будет электричества. Но мы не жалуемся. Свет нашей души не погасить».
«Несмотря на все трудности и мрачные сценарии, Украина не пала», — подчеркнул он.
• Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о квотах на обучение в вузах за счет бюджета для детей участников «спецоперации», которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий. Размер квот «на приоритетное зачисление» составит не менее 10% от всех бюджетных мест.
Кроме того, право на поступление без экзаменов и бесплатное обучение получат «герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества». Для них также будет квота в 10%.
*По версии
**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.