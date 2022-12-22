Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 292

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:43 Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал студию Bazelevs, основанную им в 1994 году, пишет РБК. Компанию выкупили генеральный продюсер Bazelevs Лала Рустамова и коммерческий директор фирмы Тимур Асадов.

«Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год», — сказала Рустамова, но не уточнила сумму.

Сделка затронула только российское юрлицо ООО «Базелевс». У Вazelevs есть представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией, и ее по-прежнему возглавляет Тимур Бекмамбетов.

Тимур Бекмамбетов публично осудил действия Кремля в Украине.

12:19 В Госдуме предложили регистрироваться в соцсетях по паспорту, в этом случае детям до 14 лет аккаунты должны будут заводить их родители. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам семьи Нину Останину и зампреда комитета по просвещению Яну Лантратову.

Базовым законом, по версии Останиной, должен стать закон от 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В 2023 году планируется провести слушания по инициативе и заседание «рабочей группы по детской безопасности».



11:31 Рубль продолжает падать на Московской бирже. На старте торгов 22 декабря курс доллара превысил 71 рубль впервые с конца апреля. Евро приближается к 76 рублям.

Китайский юань вырос до 10,14 рубля.

10:15 Из-за нехватки угля на котельных в Камне-на-Оби Алтайского края введен режим повышенной готовности. Решение приняла администрация Каменского района.



Энергетики уже использовали не только закупленное на торгах топливо, но и резервное, запасов угля на котельных хватит на полтора-два два, говорил 19 декабря заместитель главы района Владимир Баранов. По данным на 21 декабря, чиновникам удалось завести около 3 тыс. тонн угля, но этого хватит лишь на 8−10 дней в зависимости от погоды — 23 декабря в регионе ожидается резкое похолодание до -28 градусов.

09:58 Госагентство ТАСС уточнило подробности ранения Рогозина, которого оно называет «руководителем группы военных советников „Царские волки“». Он был в гостинице «Шеш-Беш» вместе с премьер-министром ДНР Виталием Хоценко и депутатом Госдумы Р Ф Алексеем Журавлёвым.

«Где-то около восьми часов, когда было несколько гостей, охрана Дмитрия Олеговича, его соратники, я, это случилось. Три прилета, четко, ровно в гостиницу, — сказал Журавлёв агентству. — Это подлейшая вещь, непонятная для меня. Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально».

Обстрел начался после приезда Хоценко. Он был ранен.

По данным ТАСС, погиб один человек.

09:46 Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле гостиницы в Донецке, утверждают ТАСС и РИА Новости. «Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал помощник Рогозина.

Но по данным Baza, Рогозин был ранен при обстреле ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, где он отмечал свой день рождения. Он получил проникающее осколочное ранение ягодиц, осколочное ранение мягких тканей головы и проникающее осколочное ранение левого бедра, пишет телеграм-канал. Погибли двое, еще пять ранены.



День рождения у Рогозина было 21 декабря.

Главное на утро 22 декабря

• Госдума РФ приняла закон о классифайдах в третьем чтении. Депутаты одобрили решение о том, основным владельцем сервисов онлайн-объявлений может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ.



Под «российским юрлицом» подразумевается компания, которая «контролируется» РФ, субъектом федерации или россиянином без другого гражданства.

Ранее Госдума во втором чтении отклонила скандальный законопроект о едином операторе наружной цифровой рекламы и объявлений в интернете. Против него выступил бизнес.

• С начала марта 2022 года в суды России поступило 5518 административных дел о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП), подсчитала Медиазона* через ГАС «Правосудие». Больше всего дел поступило в московские суды (701) и петербургские (311), а также суды Краснодарского края (246), Татарстана (197) и Крыма (196).

• Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США.

«Мы уже победили — ведь мы не боимся, — считает он. — Российская тирания потеряла контроль над нами. А сами россияне получат возможность освободиться только тогда, когда они победят нарративы Кремля в своих собственных мыслях. Это битва не только за территорию — она определит, в каком мире жить нашим детям и внукам. Ее не заморозить и не отложить. <…> Через два дня у нас будет Рождество при свечах. Не потому что это романтично, а потому что у нас не будет электричества. Но мы не жалуемся. Свет нашей души не погасить».

«Несмотря на все трудности и мрачные сценарии, Украина не пала», — подчеркнул он.

• Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о квотах на обучение в вузах за счет бюджета для детей участников «спецоперации», которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий. Размер квот «на приоритетное зачисление» составит не менее 10% от всех бюджетных мест.

Кроме того, право на поступление без экзаменов и бесплатное обучение получат «герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества». Для них также будет квота в 10%.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.