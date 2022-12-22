Новосибирский губернатор повысил тариф социальной транспортной карты

Власти Новосибирской области увеличили стоимость социальной транспортной карты на 15%. Ранее чиновники подняли тарифы на проезд.

Стоимость месячного использования транспортной «Социальной карты» увеличена с 200 до 230 рублей. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Травников («Единая Россия»), документ опубликован на сайте правительства.

«С 19 декабря 2022 года открыто пополнение МПК „Социальная карта“ на месяца 2023 года. Стоимость месячной активации на 2023 год составляет 230 рублей», — сообщили в муниципальном предприятии новосибирска «Пассажиртрансснаб».

Напомним, стоимость проезда на автобусе, трамвае и троллейбусе поднимется в Новосибирске с 23 декабря сразу до 30 рублей (на 15−20%). Метро также подорожало с 27 до 30 рублей.