МВД назвало размер взяток высокопоставленного борца с коррупцией в Новосибирске

© Кирилл Канин
МВД назвало размер взяток высокопоставленного борца с коррупцией в Новосибирске
23 Дек 2022, 09:47

МВД РФ подтвердило уголовное дело в отношении одного из сотрудников полиции Новосибирска. Судя по сообщению, речь идет о начальнике Центрального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОЭБиПК) УМВД Александре Умерове.

Пресс-центр МВД России прокомментировал уголовное дело о взятках сотрудника новосибирской полиции от представителей игорного бизнеса, которые, по версии следствия, занимались организацией и проведением азартных игр вне игорной зоны.

«Предварительно установлено, что организатором выступал житель Новосибирска 1990 года рождения, который в том числе за общее покровительство и непроведение проверочных мероприятий в отношении пяти игорных заведений ежемесячно через посредников передавал денежные средства в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей одному из сотрудников УМВД России по Новосибирску», — сообщили в МВД.

Взяткодатель, посредники и полицейский были задержаны с поличным 20 декабря, утверждает ведомство.

«При подтверждении вины сотрудника, он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в полиции

МВД не приводит никаких других подробностей. Но очевидно, что речь может идти о начальнике Центрального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОЭБиПК) городского УМВД Александре Умерове. Его отправили в СИЗО до 20 февраля 2023 года по обвинению в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК).

Делом занимались московские силовики.

Сразу после Умерова меру пресечения избирала Владимиру Костюченко. Он проходит по делу как взяткодатель.

Другие подробности дела читайте здесь


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